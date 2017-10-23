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Юрий Газинский: матч с "Локо" - это реальный шанс приблизиться к лидерам

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский высказался относительно матча 14-го тура РФПЛ с "Локомотивом".

"Локомотив" набрал сейчас очень неплохой ход. Команда имеет хороший подбор футболистов, интересно смотрится и абсолютно не случайно идет на высоком втором месте, подпирая в таблице "Зенит". Нам, безусловно, будет непросто, тем более с учетом того, что играем на выезде.

Но мы располагаемся не так далеко от "железнодорожников", и для нас эта встреча – реальный шанс приблизиться к лидерам. Да, в последних матчах мы играли неудачно, давно не можем забить, но ситуацию необходимо исправлять, и в нашей команде все на это очень серьезно настроены" - передает слова Газинского официальный сайт "быков".
Теги: Газинский Локомотив Краснодар
Сегодня, 11:59
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