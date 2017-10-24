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Геннадий Орлов: судье надо было давать вторую карточку Ригони и Васину

Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о работе судьи Михаила Вилкова на матче чемпионата России ЦСКА – "Зенит" (0:0).

"Была жесткая борьба на грани фола, а иногда даже за гранью. Арбитр пытался не сломать игру, но судить все-таки надо по правилам.

Плюс надо было давать вторую карточку Ригони. То же самое с Васиным. Пенальти за игру рукой стоило поставить. Это же все прописано в правилах! Почему вдруг нарушения не были зафиксированы? Непонятно", - цитирует Орлова "Чемпионат".
Теги: Орлов Зенит
Сегодня, 10:12
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№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:25) #
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Геннадий Сергеевич, арбитр справился и слава богу никого не удалил и не поставил пенальти.

Надеюсь судейство Вилкова, касательно пенальти, станет ординаром для всех наших судей.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
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Регистрация: 29.08.2007
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