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Александр Кержаков: убежден, что "Зенит" в этом году станет чемпионом

Координатор молодежных команд «Зенита» Александр Кержаков считает, что сине-бело-голубые вернут себе лидерство в премьер-лиге.

– В августе вы говорили, что «Зенит» в игровом плане все еще ищет себя. Сейчас что-то изменилось?

– Не только я, но и многие эксперты и болельщики уже понимают, как и в какой футбол играет «Зенит». После того как укомплектовался состав и завершился трансферный период, все уже прекрасно все представляют. Самое главное – игроки понимают, чего от них хочет тренер. Уже можно понять рисунок игры нынешнего коллектива.

– О том, что «Зенит» точно станет чемпионом, говорят с самого начала сезона. Это не мешает команде?

– Знаю, какая атмосфера сейчас внутри коллектива: тренер точно не дает возможности футболистам подумать, что все уже закончилось. Уверен, никто из футболистов не позволил укорениться такой мысли в голове.

Тем не менее я убежден, что «Зенит» в этом году станет чемпионом, потому что по игре и составу сине-бело-голубые сейчас – самая сильная команда в России.

– При этом в прошлом сезоне говорили, что чемпионат уравнялся, команды находятся примерно на одном уровне – и по составу, и по возможностям. Однако буквально за год «Зенит» существенно вырос на фоне остальных коллективов. Это хорошо для российского футбола или убивает конкуренцию?

– Конкуренция есть всегда: мы видим, какие неожиданные результаты бывают в лиге. В том, что «Зенит» так выстрелил, заслуга руководства клуба. Это председатель совета директоров Александр Дюков, президент клуба Сергей Фурсенко и, конечно, Константин Сарсания, потому что он создавал эту команду. Настоящий спортивный директор: мало говорил и очень многое делал.

Успехи, которых клуб достиг в 2007-2008 годах, и нынешний «Зенит» – команды-детища Сарсании. Он участвовал в комплектовании коллектива. Константин Сергеевич знал требования руководства клуба, президента – Сергея Фурсенко. Они составляли очень хороший тандем, приносящий успехи клубу. Уверен, что фундамент, который заложил Константин Сергеевич, в этом сезоне принесет успех «Зениту» и этот успех клуб посвятит его светлой памяти, – цитируют Кержакова «Известия».
Теги: Кержаков Зенит
Сегодня, 10:59
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6
(1)
№6 Написал: interested (Сегодня, 13:08) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Вместо того, чтобы мантру победную провозглашать, сделал бы лучше критическое замечание "родной команде": в двух последних матчах ноль забитых голов и одно очко. worried
Регистрация: 18.10.2013
№5 Написал: garford (Сегодня, 12:52) #
  • -1
  •  (1)

Воробьиный снайпер убеждён, что газпром станет чемпионом.
Регистрация: 5.07.2016
№4 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 12:02) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Ну все понятно. Мне вас жаль паравозы.
15 тур: чисто питерское убийство.
Регистрация: 22.09.2007
№3 Написал: FedorFedorych Ладыжин (Сегодня, 11:50) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Тебе уж, ББББ, не знать. Вспомни Диканя, блатной.
А вот Шпалыч и без админресурсов и кучи бабла смог вас обойти. Посмотрим "цирк" в следующем туре. Шоу будет называться "Взорвать бронепоезд" . Пару пеналей в ворота Гильерме и удаление у Локо точно будет.
Регистрация: 18.02.2012
№2 Написал: Батька (Сегодня, 11:13) #
  • -2
  •  (6)

Лучше пусть Лока - 1 место займет !! Зенит в ЛЕ - самое то и не будет новый закупок, трат денег а то Манчини пообещал звезд ... так игроки засали и бросили играть !!
Регистрация: 9.09.2016
№1 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 11:06) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
сними себя на толчке..ты кто такой,мусор!
Регистрация: 14.12.2011
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