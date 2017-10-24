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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Кержаков: убежден, что "Зенит" в этом году станет чемпионом
Координатор молодежных команд «Зенита» Александр Кержаков считает, что сине-бело-голубые вернут себе лидерство в премьер-лиге.
– В августе вы говорили, что «Зенит» в игровом плане все еще ищет себя. Сейчас что-то изменилось?
– Не только я, но и многие эксперты и болельщики уже понимают, как и в какой футбол играет «Зенит». После того как укомплектовался состав и завершился трансферный период, все уже прекрасно все представляют. Самое главное – игроки понимают, чего от них хочет тренер. Уже можно понять рисунок игры нынешнего коллектива.
– О том, что «Зенит» точно станет чемпионом, говорят с самого начала сезона. Это не мешает команде?
– Знаю, какая атмосфера сейчас внутри коллектива: тренер точно не дает возможности футболистам подумать, что все уже закончилось. Уверен, никто из футболистов не позволил укорениться такой мысли в голове.
Тем не менее я убежден, что «Зенит» в этом году станет чемпионом, потому что по игре и составу сине-бело-голубые сейчас – самая сильная команда в России.
– При этом в прошлом сезоне говорили, что чемпионат уравнялся, команды находятся примерно на одном уровне – и по составу, и по возможностям. Однако буквально за год «Зенит» существенно вырос на фоне остальных коллективов. Это хорошо для российского футбола или убивает конкуренцию?
– Конкуренция есть всегда: мы видим, какие неожиданные результаты бывают в лиге. В том, что «Зенит» так выстрелил, заслуга руководства клуба. Это председатель совета директоров Александр Дюков, президент клуба Сергей Фурсенко и, конечно, Константин Сарсания, потому что он создавал эту команду. Настоящий спортивный директор: мало говорил и очень многое делал.
Успехи, которых клуб достиг в 2007-2008 годах, и нынешний «Зенит» – команды-детища Сарсании. Он участвовал в комплектовании коллектива. Константин Сергеевич знал требования руководства клуба, президента – Сергея Фурсенко. Они составляли очень хороший тандем, приносящий успехи клубу. Уверен, что фундамент, который заложил Константин Сергеевич, в этом сезоне принесет успех «Зениту» и этот успех клуб посвятит его светлой памяти, – цитируют Кержакова «Известия».
– В августе вы говорили, что «Зенит» в игровом плане все еще ищет себя. Сейчас что-то изменилось?
– Не только я, но и многие эксперты и болельщики уже понимают, как и в какой футбол играет «Зенит». После того как укомплектовался состав и завершился трансферный период, все уже прекрасно все представляют. Самое главное – игроки понимают, чего от них хочет тренер. Уже можно понять рисунок игры нынешнего коллектива.
– О том, что «Зенит» точно станет чемпионом, говорят с самого начала сезона. Это не мешает команде?
– Знаю, какая атмосфера сейчас внутри коллектива: тренер точно не дает возможности футболистам подумать, что все уже закончилось. Уверен, никто из футболистов не позволил укорениться такой мысли в голове.
Тем не менее я убежден, что «Зенит» в этом году станет чемпионом, потому что по игре и составу сине-бело-голубые сейчас – самая сильная команда в России.
– При этом в прошлом сезоне говорили, что чемпионат уравнялся, команды находятся примерно на одном уровне – и по составу, и по возможностям. Однако буквально за год «Зенит» существенно вырос на фоне остальных коллективов. Это хорошо для российского футбола или убивает конкуренцию?
– Конкуренция есть всегда: мы видим, какие неожиданные результаты бывают в лиге. В том, что «Зенит» так выстрелил, заслуга руководства клуба. Это председатель совета директоров Александр Дюков, президент клуба Сергей Фурсенко и, конечно, Константин Сарсания, потому что он создавал эту команду. Настоящий спортивный директор: мало говорил и очень многое делал.
Успехи, которых клуб достиг в 2007-2008 годах, и нынешний «Зенит» – команды-детища Сарсании. Он участвовал в комплектовании коллектива. Константин Сергеевич знал требования руководства клуба, президента – Сергея Фурсенко. Они составляли очень хороший тандем, приносящий успехи клубу. Уверен, что фундамент, который заложил Константин Сергеевич, в этом сезоне принесет успех «Зениту» и этот успех клуб посвятит его светлой памяти, – цитируют Кержакова «Известия».
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