Знаешь, нам надо расстаться. Кто из тренеров РФПЛ может потерять работу?

Удивительно, что к четырнадцатому туру чемпионата произошли только две тренерские отставки. В этом сезоне руководители клубов стали реже идти на поводу прессы и болельщиков. Но терпения много не бывает.рассказывает, кто из тренеров скоро может потерять работу.Когда год назад Олег Кононов не смог выиграть в четырех встречах подряд, Сергей Галицкий решил расстаться с белорусским специалистом. Многие считали, что тренер и команда надоели друг другу, из игры "быков" пропала та страсть, которая заметно увеличила ряды болельщиков краснодарского клуба. Смена на Игоря Шалимова имела слишком короткий эффект. Да, "Краснодар" долго не проигрывал. Но разве Сергей Галицкий сможет высоко оценить нулевую ничью с тульским "Арсеналом"? Или безголевой выезд в гости к махачкалинскому "Анжи"? Казалось, что Игорь Шалимов доработает до конца сезона, а летом у "Краснодара" появится новый тренер. Но Галицкий решил иначе. И его решение сильно повлияло на турнирные амбиции команды. Вылет "Краснодара" из Лиги Европы Игорь Шалимов посчитал хорошим поводом побороться за попадание в тройку, учитывая разгруженность календаря. Видимо, тем же самым стало и поражение от "Томи" в Кубке. Но четыре подряд поражения, в которых "быки" не забили ни одного гола, мягко говоря, ставят под большие сомнения тренерские способности Шалимова. Игра команды становится все хуже и хуже, футболистам явно нужна встряска. Странно, что после игры с "Локомотивом" Галицкий еще не поменял главного тренера.Заняв по итогам прошлого сезона пятое место, в столице Чеченской республики решили замахнуться на еврокубки. Летом клуб неожиданно сменил название, а самое главное - пригласил тренера, имеющего опыт выступления в Лиге Европы с провинциальной командой. И Олег Кононов начал свой кавказский этап карьеры с трех "сухих" побед. "Ахмат" играл, как "Краснодар" в своих лучших матчах под руководством белорусского специалиста. Да и многое позаимствовал Кононов из модели "быков" - атака строилась на быстром перемещении мяча (за это отвечал Лео) и вертикальных передачах (это было доверено Олегу Иванову). Только игру в обороне наладить не удалось. Отсутствие взаимопонимания между защитниками, бесконечные позиционные ошибки стоят "Ахмату" очень дорого.Сравнение количества очков, набранных за четырнадцать туров, говорит о состоянии команды лучше всех остальных статистик. Имей "Ахмат" сейчас в активе хотя бы 25 очков, занимал бы тогда четвертое место (а это как раз Лига Европы).Последние три матча Олег Кононов проиграл. До этого были серьезные ляпы во встречах с "Уфой" и "Краснодаром", а в Питере чеченский клуб провалился основательно. С белорусским наставником еврокубки отдаляются от "Ахмата" все дальше и дальше.Появление Хабаровска в чемпионате стало в какой-то мере экзотическим событием. Многие смотрели фотографии стадиона на Дальнем Востоке после затопления и не понимали, как там будут играть сильные нашего футбольного мира. Но уже с первого тура, благодаря смелой игре против "Зенита", армейцы заявили о себе как о самобытной команде. Такой, какой раньше была "Сибирь" или тульский "Арсенал". Сибиряки и "оружейники" пошли по пути "Лучшее - враг хорошего" и не стали после выхода в РФПЛ менять ни главного тренера, ни большую часть состава. Всем известно, чем это закончилось. "СКА-Хабаровск" идет по схожему маршруту. Да, победы случаются. Да, армейцы выстояли против "Спартака". Но матчи с основными конкурентами практически все проиграны. А ведь именно в них решается прописка в чемпионате. Если до декабря команда не уйдет с последнего места, весной в Хабаровске может появиться новый тренер.Вместе с Курбаном Бердыевым "Ростов" в межсезонье покинуло большинство игроков (некоторые поехали в Казань, некоторые - в Питер). Леонид Кучук, по сути, заново собирал состав команды. Коллектив, надо отметить, в "Ростове" подобрался боевой (по меркам российского чемпионата). Да и сам Кучук быстро нашел с игроками общий язык и летом выдал четырехматчевую победную серию. В какой-то момент показалось, что мужики способны и без Курбана добиваться хороших результатов. Но на смену лета пришла осень, и "Ростов" захандрил. Команда покатилась вниз по турнирной таблице и не останавливается в своем движении. Последние пять игр "Ростова" - это настоящий кошмар. Четыре поражения, одна ничья, разница забитых и пропущенных - "-5", вылет из Кубка. Если черную полосу не получится прервать, то лучше зимой расстаться главным тренером.0:6, 2:2, 1:5. Редко кому удавалось так начинать работу с новой командой. А у Вадима Скрипченко получилось. Его назначение в махачкалинский клуб для многих стало неожиданностью. Особенно после громкого провала Скрипченко в "Крыльях Советах" и странного ухода из "Урала". Но руководство "Анжи" взяло на себя огромную ответственность и в первых матчах наверняка сильно об этом пожалело. Если бы не случились яркие матчи со "Спартаком" и "Зенитом", а самое главное победа в последнем туре над тульским "Арсеналом", то в ноябре в Махачкале работал бы другой специалист. Но Скрипченко сумел увеличить кредит доверия. Надолго ли?Ностальгия в российском чемпионате порой является главным фактором при принятии решений. Так было при первом возвращении Юрия Павловича в "Локомотив", неудачной реабилитации карьеры Андрея Аршавина в "Зените" и назначении Валерия Карпина на должность главного тренера "Спартака". В "Рубине" летом вспомнили о великих чемпионских годах, победе на "Камп Ноу" и позвали к себе всемогущего Курбана Бердыева. Вроде бы главному тренеру были предоставлены все ресурсы для возрождения команды из пепла, который натворил Хави Грасия. Если одна половина мужиков из "Ростова" уехала в Питер, то вторая отправилась прямиком в Казань. Казалось бы, что большая часть состава для Бердыева свои футболисты, с которыми он и "Аякс", и "Баварию" брал. Но взять Казань не удалось. "Рубин" как начал буксовать на старте, так обрести курбановский облик не может. Что и подтвердил бесславный кубковый вылет от "Крыльев Советов". Главный тренер "Рубина" не устает повторять, что положительные моменты есть, надо ждать, терпеть. Но уже четырнадцатый тур. А по количеству очков "Рубин" Бердыева уступает "Рубину" Хави Грасии.Только не стоит говорить, что Курбану Бердыеву пришлось заново строить команду. И Хави Грасии новичков было неменьше точно. Если руководство "Рубина" готово ждать, то остается пожелать им удачи.