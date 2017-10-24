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Дмитрий Сенников: прошлый сезон стал для "Локомотива" хорошим учебным пособием

Дмитрий Сенников: прошлый сезон стал для "Локомотива" хорошим учебным пособием Бывший защитник столичного «Локомотива» Дмитрий Сенников в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой прокомментировал лидерство красно-зеленых в РФПЛ, а также поделился ожиданиями от матчей 1/8 финала Кубка России.

- Как думаете, лидерство «Локомотива» это надолго?

- Сложно сказать. Много команд сильных в чемпионате. Это далеко не только один «Зенит», с которым «Локомотив» встретится в следующем туре. Могут дотянуться и «Спартак», и ЦСКА, и другие. Кому-то покажется, что отрыв от соперников в 7-8 очков это большой отрыв, но на самом деле это не так много. При учете того, что сейчас «Локо» предстоят встречи с прямыми конкурентами - «Зенитом» и ЦСКА. «Локомотива» давно не было на первой строчке турнирной таблицы. Очень важно, что ребята могут почувствовать себя в роли лидера. Это придает уверенности. Конечно, предстоящие матчи будут сложными. Посмотрим, насколько «Локомотив» готов психологически и физически. Особенно к борьбе с «Зенитом», который силен и по составу, и по игре.

- Что помогло «Локомотиву» добраться до первой строчки?

- Это не совсем быстрый путь. Наверное, Юрий Павлович Семин привил команде дух победителя. Это началось с прошлого сезона. Да, может быть, не удалось выиграть в чемпионате, но зато удалось завоевать Кубок России. Это тоже воспитывает волю к победе. За год, конечно, были наработаны какие-то связки: кто-то раскрылся, заиграл в полную силу. В общем, прошлый сезон стал для «Локомотива» хорошим учебным пособием. И то, что не получилось тогда, в этом сезоне команда постаралась исправить.

- В среду пройдут матчи 1/8 Кубка России. Каковы ваши ожидания?

- Учитывая, что многие команды Премьер-лиги выбыли на предыдущем этапе турнира, наверное, уже сюрпризов будет мало. Я их не ожидаю. «Спартак» ставит цель выиграть Кубок России. Другие, конечно, тоже будут нацелены на этот трофей. Остались только три-четыре команды, которые претендуют на него. Вряд ли произойдут сюрпризы. Вряд ли трофей завоюет команда, играющая не в Премьер-лиге. Интересно будет посмотреть на противостояние двух «Спартаков» - московского и нальчикского. Москвичи сейчас показывают хорошую игру. Думаю, у нальчикского «Спартака» шансов на успех в этом матче мало.
Теги: Сенников Локомотив
Сегодня, 19:56
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