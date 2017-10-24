Александр Зинченко сегодня дебютирует в составе "Манчестер Сити"

Team News | Your City line-up tonight! ?



Presented by @HAYSWorldwide pic.twitter.com/nh0IqWpBC5 — Manchester City (@ManCity) October 24, 2017

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко, ранее выступавший за "Уфу", сегодня дебютирует в составе "Манчестер Сити".Украинский хавбек попал в стартовые состав "горожан" на сегодняшний матч Кубка лиги против "Вулверхэмптона".