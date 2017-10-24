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Александр Зинченко сегодня дебютирует в составе "Манчестер Сити"

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко, ранее выступавший за "Уфу", сегодня дебютирует в составе "Манчестер Сити".

Украинский хавбек попал в стартовые состав "горожан" на сегодняшний матч Кубка лиги против "Вулверхэмптона".

Теги: Зинченко Манчестер Сити Вулверхэмптон
Сегодня, 21:11
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