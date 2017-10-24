Александр Зинченко сегодня дебютирует в составе "Манчестер Сити"

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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Украинский хавбек попал в стартовые состав "горожан" на сегодняшний матч Кубка лиги против "Вулверхэмптона".
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Team News | Your City line-up tonight! ?— Manchester City (@ManCity) October 24, 2017
Presented by @HAYSWorldwide pic.twitter.com/nh0IqWpBC5
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