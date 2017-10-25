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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
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Успех Дальнего Востока, еще одна потеря элиты, драма в Ростове. Обзор 1/8 финала Кубка России
Дальневосточные "Луч" и СКА сполна воспользовались фактором своего поля, дружно пробившись в четвертьфинал Кубка. Скромный "Авангард", сняв скальп с ЦСКА, расправился и с "Тамбовом", поднявшись на невиданную доселе высоту. В Казани Премьер-лига понесла еще одну потерю, и в 1/4-й только половина команд будет представлять высший дивизион. Rusfootball.info рассказывает об очередном раунде отечественного Кубка.
Карета, на которой питерское "Динамо" прибыло в Кубок России, очень быстро превратилась в тыкву. Сенсационно убрав со своего пути земляков и по совместителю главного фаворита Премьер-лиги "Зенит", уже в следующем раунде динамовцы уступили дебютанту и аутсайдеру РФПЛ из Хабаровска.
Правда, очевидно, что СКА повезло с тем, что именно дальневосточники были хозяином пары. В первом тайме гости ни в чем не уступали подопечным Алексея Поддубского (он, как, впрочем, и его визави Александр Точилин, провел определенную ротацию по сравнению с предыдущим матчем хабаровской дружины в чемпионате), а по созданным моментам даже превзошли их. Сумей "Динамо" воплотить хотя бы один свой шанс в гол, и кто знает, что было бы дальше (однажды представители Северной Пальмиры все-таки забили, однако проделали это из очевидного офсайда. СКА до перерыва ответил тем же).
А вот во второй половине игры на действиях команды Точилина, похоже, сказались долгий перелет и резкая смена часовых поясов. Перевес хозяев стал подавляющим, и в течение одиннадцати минут они сделали результат. Главным героем встречи можно считать одного из самых умных и техничных футболистов "Хабаровска" Руслана Коряна: именно его фланговые прострелы замыкали Наваловский (вышел на замену еще в первом тайме) и Маркович.
Когда-то клуб из Хабаровска гостил в четвертьфинале советского кубка, ну а теперь впервые в своей истории добрался до ?-й Кубка России. И это не предел: в последний день февраля СКА примет "Шинник" и будет иметь прекрасный шанс оказаться в двух шагах от трофея.
Продолжит свои выступления в турнире и другой представитель Дальнего Востока. "Луч-Энергия", добывшая всего одну победу в восьми последних турах ФНЛ, сбросила в кювет "Енисей", после первого круга уже одной ногой стоящий в элитном дивизионе.
Имея огромный отрыв от преследователей в чемпионате, красноярцы вполне могли уделить Кубку серьезное внимание и для начала повторить клубный рекорд, обозначенный четвертьфиналом 2013 года. Но подопечные Дмитрия Аленичева такой возможностью не воспользовались. Собственно, они попросту доигрались. Еще на предыдущей стадии "Енисей" лишь в серии пенальти сломил сопротивление втородивизионной "Читы", ну а теперь оступился во Владивостоке.
При в целом равной игре Пономаренко ближе к середине первого тайма вывел хозяев вперед ударом головой из центра штрафной. Вскоре после возобновления поединка Камеш замкнул на дальней штанге передачу партнера, однако последнее слово все-таки осталось за хозяевами. После заброса на правый фланг Килин увидел, что Чепчугов непонятно зачем выскочил из ворот, и красиво перебросил его. Именно этот великолепный гол вывел "Луч" в ?-ю (до завершения встречи подшефные словака Жолта Хорняка отличились еще раз, но – из "вне игры").
После победы над "Арсеналом" в Тамбове ждали праздника. И не без оснований, ведь на сей раз соперник местному клубу достался потенциально гораздо более слабый: "Авангард" в таблице ФНЛ располагается значительно ниже команды Андрея Талалаева. Кроме того, из десяти домашних встреч текущего розыгрыша первого дивизиона тамбовчане выиграли девять, поделив очки лишь с питерским "Динамо". В общем, фаворит в этой паре аж светился.
Но покидать трибуна стадиона "Спартак" поклонникам "Тамбова" пришлось в гнетущей тишине с опущенными головами. Куряне достаточно спокойно отразили натиск хозяев в первом тайме, а на исходе часа игрового времени им улыбнулась удача: после подачи углового мяч угодил в колено Скворцову и оказался в сетке тамбовских ворот. Подопечные Талалаева отчаянно пытались восстановить статус-кво, однако реальных шансов пробить Саутина у них практически не было. Окончательно надежды "Тамбова" рухнули за пять минут до финального свистка, когда Федчук, воспользовавшись ошибкой соперника, перехватил мяч, вошел в чужую штрафную, финтом убрал двух оппонентов и хладнокровно поставил победную точку.
Команда Хасанби Биджиева навсегда вписала свое имя в историю "Авангарда", ибо никогда ранее он не продвигался в Кубке России так далеко. При этом за три матча турнира курский клуб не пропустил ни одного гола!
А вот в Ярославле все прошло по ожидаемому сценарию. Один из лидеров ФНЛ разобрал на запчасти дебютанта лиги, сражающегося за выживание. Все стало ясно сразу после старта второй половины игры, когда "Шинник" довел свой перевес до трех голов (кстати, Крамаренко, превращая счет в 2:0, сотворил гол-близнец мяча Килина). В следующем году команда Александра Побегалова отправится в Хабаровск и попробует повторить высшее кубковое достижение клуба, гостившего в полуфинале-03/04.
Битва в Ростове была, пожалуй, самой непредсказуемой, ведь в ней сошлись не просто два представителя Премьер-лиги, но и соседи по турнирной таблице. Правда, в последнее время они пребывали в диаметрально противоположном состоянии: если южане угодили в серьезнейший кризис и оставались без побед восемь туров РФПЛ кряду, то уральцы, напротив, нарастили солидный темп и последний раз проигрывали еще в начале сентября. Ко всему прочему, команда Леонида Кучука на несколько недель потеряла одного из своих лидеров Тимофея Калачева.
С другой стороны, плохую форму "Ростова" мог компенсировать фактор своего поля.
В общем, из всего этого ожидаемо получилась невероятно упорная схватка, тем более что оба наставника не стали жертвовать Кубком и выставили практически основные составы.
Еще в первом тайме команды обменялись голами. Сначала Идову рикошетом от кого-то из футболистов соперника вывел "Амкар" вперед, а незадолго до перерыва Паршивлюк, воспользовавшись тем, что внимание уральских защитников было приковано исключительно к Бухарову, замкнул навес Зуева.
Потом было очень много борьбы, стыков, противостояние перекатилось в дополнительное время, но и там никто не сумел склонить чашу весов в свою пользу, так что выявлять победителя пришлось в серии пенальти.
Которая, боюсь, стоила обоим тренерам нескольких лет жизни. Сначала показалось, что гостям будет тяжко, ибо уже на первом ударе осечку дал Бодул, однако вскоре на его промах ответил Мусса Думбия. Когда Прокофьев пальнул над перекладиной, путевка в четвертьфинал была в руках у "Ростова", но выскользнула из них: Гацкан также послал мяч мимо ворот. А дальше команды очень долго били точно, доведя напряжение до высшей точки. И вот уже оба голкипера выиграли дуэли друг у друга, футболисты начали бить по второму кругу… И Шомуродов, который и открывал серию, на сей раз переиграть Нигматуллина не смог. Бодул же полностью реабилитировался за свой промах, четким ударом отправив "Амкар" в ?-ю.
В феврале пермяки сразятся с "Авангардом", а, значит, у них есть прекрасный шанс продвинуться по турниру очень далеко.
Питерская засуха
Единственная нулевая ничья на этой стадии Кубка случилась в Санкт-Петербурге, куда в гости к "Тосно" заглянула "Томь". Дмитрий Парфенов выставил на этот матч основу, разбавленную игроками ближайшего резерва, и в итоге едва не проиграл аутсайдеру ФНЛ. Пропуск в следующий раунд дебютанты Премьер-лиги с большим трудом вырвали в еще одной напряженной серии пенальти.
Сергей Янков, Rusfootball.info
Вот и сказочке конец
Карета, на которой питерское "Динамо" прибыло в Кубок России, очень быстро превратилась в тыкву. Сенсационно убрав со своего пути земляков и по совместителю главного фаворита Премьер-лиги "Зенит", уже в следующем раунде динамовцы уступили дебютанту и аутсайдеру РФПЛ из Хабаровска.
Правда, очевидно, что СКА повезло с тем, что именно дальневосточники были хозяином пары. В первом тайме гости ни в чем не уступали подопечным Алексея Поддубского (он, как, впрочем, и его визави Александр Точилин, провел определенную ротацию по сравнению с предыдущим матчем хабаровской дружины в чемпионате), а по созданным моментам даже превзошли их. Сумей "Динамо" воплотить хотя бы один свой шанс в гол, и кто знает, что было бы дальше (однажды представители Северной Пальмиры все-таки забили, однако проделали это из очевидного офсайда. СКА до перерыва ответил тем же).
А вот во второй половине игры на действиях команды Точилина, похоже, сказались долгий перелет и резкая смена часовых поясов. Перевес хозяев стал подавляющим, и в течение одиннадцати минут они сделали результат. Главным героем встречи можно считать одного из самых умных и техничных футболистов "Хабаровска" Руслана Коряна: именно его фланговые прострелы замыкали Наваловский (вышел на замену еще в первом тайме) и Маркович.
Когда-то клуб из Хабаровска гостил в четвертьфинале советского кубка, ну а теперь впервые в своей истории добрался до ?-й Кубка России. И это не предел: в последний день февраля СКА примет "Шинник" и будет иметь прекрасный шанс оказаться в двух шагах от трофея.
Награда за шедевр
Продолжит свои выступления в турнире и другой представитель Дальнего Востока. "Луч-Энергия", добывшая всего одну победу в восьми последних турах ФНЛ, сбросила в кювет "Енисей", после первого круга уже одной ногой стоящий в элитном дивизионе.
Имея огромный отрыв от преследователей в чемпионате, красноярцы вполне могли уделить Кубку серьезное внимание и для начала повторить клубный рекорд, обозначенный четвертьфиналом 2013 года. Но подопечные Дмитрия Аленичева такой возможностью не воспользовались. Собственно, они попросту доигрались. Еще на предыдущей стадии "Енисей" лишь в серии пенальти сломил сопротивление втородивизионной "Читы", ну а теперь оступился во Владивостоке.
При в целом равной игре Пономаренко ближе к середине первого тайма вывел хозяев вперед ударом головой из центра штрафной. Вскоре после возобновления поединка Камеш замкнул на дальней штанге передачу партнера, однако последнее слово все-таки осталось за хозяевами. После заброса на правый фланг Килин увидел, что Чепчугов непонятно зачем выскочил из ворот, и красиво перебросил его. Именно этот великолепный гол вывел "Луч" в ?-ю (до завершения встречи подшефные словака Жолта Хорняка отличились еще раз, но – из "вне игры").
"Авангард" пишет историю
После победы над "Арсеналом" в Тамбове ждали праздника. И не без оснований, ведь на сей раз соперник местному клубу достался потенциально гораздо более слабый: "Авангард" в таблице ФНЛ располагается значительно ниже команды Андрея Талалаева. Кроме того, из десяти домашних встреч текущего розыгрыша первого дивизиона тамбовчане выиграли девять, поделив очки лишь с питерским "Динамо". В общем, фаворит в этой паре аж светился.
Но покидать трибуна стадиона "Спартак" поклонникам "Тамбова" пришлось в гнетущей тишине с опущенными головами. Куряне достаточно спокойно отразили натиск хозяев в первом тайме, а на исходе часа игрового времени им улыбнулась удача: после подачи углового мяч угодил в колено Скворцову и оказался в сетке тамбовских ворот. Подопечные Талалаева отчаянно пытались восстановить статус-кво, однако реальных шансов пробить Саутина у них практически не было. Окончательно надежды "Тамбова" рухнули за пять минут до финального свистка, когда Федчук, воспользовавшись ошибкой соперника, перехватил мяч, вошел в чужую штрафную, финтом убрал двух оппонентов и хладнокровно поставил победную точку.
Команда Хасанби Биджиева навсегда вписала свое имя в историю "Авангарда", ибо никогда ранее он не продвигался в Кубке России так далеко. При этом за три матча турнира курский клуб не пропустил ни одного гола!
Интрига отдохнула
А вот в Ярославле все прошло по ожидаемому сценарию. Один из лидеров ФНЛ разобрал на запчасти дебютанта лиги, сражающегося за выживание. Все стало ясно сразу после старта второй половины игры, когда "Шинник" довел свой перевес до трех голов (кстати, Крамаренко, превращая счет в 2:0, сотворил гол-близнец мяча Килина). В следующем году команда Александра Побегалова отправится в Хабаровск и попробует повторить высшее кубковое достижение клуба, гостившего в полуфинале-03/04.
Никто не хотел умирать
Битва в Ростове была, пожалуй, самой непредсказуемой, ведь в ней сошлись не просто два представителя Премьер-лиги, но и соседи по турнирной таблице. Правда, в последнее время они пребывали в диаметрально противоположном состоянии: если южане угодили в серьезнейший кризис и оставались без побед восемь туров РФПЛ кряду, то уральцы, напротив, нарастили солидный темп и последний раз проигрывали еще в начале сентября. Ко всему прочему, команда Леонида Кучука на несколько недель потеряла одного из своих лидеров Тимофея Калачева.
С другой стороны, плохую форму "Ростова" мог компенсировать фактор своего поля.
В общем, из всего этого ожидаемо получилась невероятно упорная схватка, тем более что оба наставника не стали жертвовать Кубком и выставили практически основные составы.
Еще в первом тайме команды обменялись голами. Сначала Идову рикошетом от кого-то из футболистов соперника вывел "Амкар" вперед, а незадолго до перерыва Паршивлюк, воспользовавшись тем, что внимание уральских защитников было приковано исключительно к Бухарову, замкнул навес Зуева.
Потом было очень много борьбы, стыков, противостояние перекатилось в дополнительное время, но и там никто не сумел склонить чашу весов в свою пользу, так что выявлять победителя пришлось в серии пенальти.
Которая, боюсь, стоила обоим тренерам нескольких лет жизни. Сначала показалось, что гостям будет тяжко, ибо уже на первом ударе осечку дал Бодул, однако вскоре на его промах ответил Мусса Думбия. Когда Прокофьев пальнул над перекладиной, путевка в четвертьфинал была в руках у "Ростова", но выскользнула из них: Гацкан также послал мяч мимо ворот. А дальше команды очень долго били точно, доведя напряжение до высшей точки. И вот уже оба голкипера выиграли дуэли друг у друга, футболисты начали бить по второму кругу… И Шомуродов, который и открывал серию, на сей раз переиграть Нигматуллина не смог. Бодул же полностью реабилитировался за свой промах, четким ударом отправив "Амкар" в ?-ю.
В феврале пермяки сразятся с "Авангардом", а, значит, у них есть прекрасный шанс продвинуться по турниру очень далеко.
Питерская засуха
Единственная нулевая ничья на этой стадии Кубка случилась в Санкт-Петербурге, куда в гости к "Тосно" заглянула "Томь". Дмитрий Парфенов выставил на этот матч основу, разбавленную игроками ближайшего резерва, и в итоге едва не проиграл аутсайдеру ФНЛ. Пропуск в следующий раунд дебютанты Премьер-лиги с большим трудом вырвали в еще одной напряженной серии пенальти.
Результаты 1/8 финала Кубка России
СКА-Хабаровск 2-0 Динамо СПб
Голы: Наваловский, 61, Маркович, 72.
Луч-Энергия 2-1 Енисей
Голы: Пономаренко, 19, Килин, 71 - Камеш, 56.
Тамбов 0-2 Авангард К
Голы: Скворцов, 59, автогол, Федчук, 85.
Шинник 4-0 Олимпиец
Голы: Чистяков, 20, Крамаренко, 24, Лях, 48, Кагермазов, 70, с пенальти.
Ростов 1-1 (по пен.: 9-10) Амкар
Голы: Паршивлюк, 39 - Идову, 16.
Спартак 5-2 Спартак-Нальчик
Голы: Пашалич, 30, Мельгарехо, 48, 52, Жилов, 81, автогол, Кутепов, 88 - Медников, 19, Гугуев, 58.
Рубин 1-2 Крылья Советов
Голы: Жемалетдинов, 59 - Корниленко, 33, Алиев, 55.
Тосно 0-0 (по пен.: 6-5) Томь
Сергей Янков, Rusfootball.info
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