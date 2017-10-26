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РФС подал заявку на проведение матча открытия Евро-2020 на стадионе "Санкт-Петербург"

Российский футбольный союз подал заявку на проведение матча открытия чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге, заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Мы подали заявку (на проведение матча открытия Евро-2020) и предложили Петербург. Мы гoтoвы создать все условия. Болельщики Петербурга это заслужили. Стадиoн фантастический, его дoлгo критиковали, нo сейчас oн один из лучших в мире", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
Теги: Мутко Крестовский Зенит-Арена
Сегодня, 11:29
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№3 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 11:50) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
баклан..
вы зачем тогда Лужники ремонтировали ?

Ну им же надо как то оправдывать затраты на питерский стадион))


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:33) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
баклан..
вы зачем тогда Лужники ремонтировали ?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: Sergeevich (Сегодня, 11:30) #
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online

Стадиoн фантастический, его дoлгo критиковали, нo сейчас oн один из лучших в мире

Только газон меняют раз в пол года...
Регистрация: 26.09.2015
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