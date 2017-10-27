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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Властимил Петржела: уверен, Кокорина "прорвет" в матче с "Локомотивом"
Бывший тренер "Зенита" Властимил Петржела считает, что сине-бело-голубые победят "Локомотив" в матче 15-го тура чемпионата России.
- У петербуржцев был ряд не самых удачных игр, из-за чего они потеряли несколько очень важных очков.
- Однако не стоит забывать, что с "Локомотивом" они будут играть дома, а это всегда дает команде весомое преимущество. Думаю, сине-бело-голубые победят железнодорожников и вернутся на первую строчку турнирной таблицы.
Уверен, Кокорина "прорвет" в матче с "Локомотивом". Александр в хорошей форме, у него многое получается, и он радовал своими голами болельщиков именно в важных матчах. Поэтому думаю, что стоит ждать от него результативных действий и в игре с железнодорожниками. И вообще я не считаю, что у Кокорина или "Зенита" наметился какой-то спад. Они постараются доказать это в игре с прямым конкурентом, - приводят слова Петржелы "Известия".
- У петербуржцев был ряд не самых удачных игр, из-за чего они потеряли несколько очень важных очков.
- Однако не стоит забывать, что с "Локомотивом" они будут играть дома, а это всегда дает команде весомое преимущество. Думаю, сине-бело-голубые победят железнодорожников и вернутся на первую строчку турнирной таблицы.
Уверен, Кокорина "прорвет" в матче с "Локомотивом". Александр в хорошей форме, у него многое получается, и он радовал своими голами болельщиков именно в важных матчах. Поэтому думаю, что стоит ждать от него результативных действий и в игре с железнодорожниками. И вообще я не считаю, что у Кокорина или "Зенита" наметился какой-то спад. Они постараются доказать это в игре с прямым конкурентом, - приводят слова Петржелы "Известия".
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