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"Севилья" - "Спартак"
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"Севилья" будет мстить?

"Спартак" в Москве в щепки разнес команду Бериццо, а теперь в Испании красно-белых ждет горячий прием, потому что "Севилья" постарается реабилитироваться после 1:5

"Севилья" в кризисе

Результаты андалусийцев заметно снизились по сравнению с началом сезона. Все началось с поражения от "Атлетика" в Бильбао, а продолжилось разгромами от "Спартака" и "Валенсии". Далее "Севилья" с грехом пополам обыграла "Леганес" со счетом 2:1. По "Севилье" ощутимо ударило отсутствие Н'Зонзи, ключевого опорника, без которого центр поля команды неизменно провисает, чем и пользуются соперники (к слову, есть вероятность, что к матчу со "Спартаком" Н'Зонзи будет готов). Никуда не делись и кадровые проблемы в обороне - продолжают лечиться Пареха и Каррису. Главный тренер Бериццо находится под колоссальным давлением, однако, именно сейчас "Севилья" может собрать волю в кулак и обрушиться на недавнего обидчика. Задача "Спартака" в данном случае - выстоять и в очередной раз проявить самоотверженность наподобие спасения Комбарова в последней игре этих команд.
"Севилья" будет мстить?


Иногда они возвращаются

Из лагеря "Спартака" поступили приятные новости - восстановился Андрей Ещенко, которого после отвратительной игры Петковича с "Ростовом" болельщики готовы носить на руках, хотя после матча с "Марибором" защитник "Спартака" получил ударную дозу критики в свой адрес. Но все плохое быстро забывается, а народу нужны новые антигерои - сейчас на этом посту уверенно держится серб.

Наконец-то закончились многочисленные проблемы Зе Луиша, который вновь тренируется в общей группе, пропустив почти три месяца. О том, в каком состоянии сейчас находится форвард, судить сложно, тем более разыгрался Луис Адриано, но вполне возможно, что Зе Луиш может выйти на замену в концовке матча, если "Спартак" будет гореть. В иной ситуации Каррера, наверняка, побережет нестабильного кабо-вердианца.

Роман Зобнин все еще набирает форму, хотя и занимается в общей группе. Ананидзе, Тигиев, Тимофеев и Самедов все еще травмированы. Мелкое повреждение и у Сальваторе Боккетти.

В чемпионате "Спартак" никак не может воспользоваться многочисленными осечками конкурентов и буксует сам - сначала не смог пробить пермский автобус, а затем в очередной раз провалил концовку матча, как итог, 2:2 с "Ростовом". Между этими играми была уверенная победа в кубке над тезками из Нальчика, где дублем отметился Мельгарехо, чья левая нога начала похороны "Севильи" две недели назад.

Чего ждать от игры

"Севилья", естественно, понесется вперед и попытается переломить хребет "Спартаку" в самом начале игры. Уж слишком уверенные комментарии перед матчем дали Бериццо и Ленгле, в которых с большим удовольствием рассуждали о реванше. Это вновь может сыграть с "Севильей" злую шутку.

При переходе из атаки в оборону у "Севильи" постоянно образовываются огромные разрывы между линиями, чем с удовольствием и воспользовался "Спартак" в Москве. Если Бериццо забетонирует опорную зону, допустим, даст указание Банеге действовать глубже и менее рискованно, "Спартак" потеряет пространство для атак, а ковыряться с мячом в поисках правильного решения красно-белые не любят и не умеют. Главное оружие "Спартака" это стремительные атаки на скорости с максимальным использованием свободных зон.


Стоит обратить большое внимание на индивидуально сильных футболистов "Севильи", Нолито в прошлой игре в одиночку создал для своей команды два убойных момента, и лишь действия Джикии и Комбарова спасли "Спартак" от неприятностей. Одним словом, Нолито нужно душить.

Пропустит матч стремительный и техничный Корреа, и в старте на правом фланге появится Хесус Навас - игрок умелый, но достаточно ограниченный, так что Комбарову не придется себя перегружать лишними мыслями и выполнять простые задачи: догнать, заблокировать, перехватить. Другое дело, что Комбаров не может идеально действовать на протяжении всего матча даже против Ионова.

Каррера, скорее всего, снова сыграет в 4 защитника. Действительно, зачем портить то, что сработало совсем недавно? Что касается центра поля - Фернандо и Глушаков обязаны выйти в старте, а вот выбор между Пашаличем и Поповым будет обусловлен задачами Карреры на игру. Очень вероятен вариант с использованием Мельгарехо на месте правого инсайда, тем более травма Самедова не оставляет большой альтернативы. Бакаев хоть и здорово смотрелся с "Ростовом", но это все-таки риск.

Слабые места у "Севильи" есть, но есть они и у "Спартака". Как и в московской игре все решит количество ошибок. Тогда колоссальное количество ошибок совершила "Севилья". Будет ли размен? Узнаем сегодня вечером.

Александр Симбирский, Rusfootball.info
Теги: Спартак Севилья Каррера
Сегодня, 10:35
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6
(2)
№6 Написал: coban сегодня (Сегодня, 11:14) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Понятия не имею чем закончится эта канитель с Севильей, но Севилья будет мстить,это точно и наверняка.
Если выдюжим первый тайм не прижимаясь всё будет хорошо.(Совсем уж в дрожащие коленки я не верю. А вот уверенности в своих силах при полном Рамоне может и не хватить.)
Верим,короче!


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009
№5 Написал: spiri (Сегодня, 11:09) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
избыток желания может помочь красно-белым...Удачи,Спартак!! smiley


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№4 Написал: yuri спб (Сегодня, 11:08) #
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Рвать и метать , метать и рвать мясо на мелкие кусочки. Удачи Севилье.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№3 Написал: romazab Ново-Ебенево (Сегодня, 10:51) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Удчи нам, ох как сегодня она нужна, и силы чтоб не закончились
Регистрация: 5.10.2011
№2 Написал: лысый Москва (Сегодня, 10:49) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Господа редакторы, из какого чулана достали фотографию (превью к матчу)?

Принимает Севилья, у Спартака эмблема уже давно другая wink
Регистрация: 26.05.2007
№1 Написал: Земляк Зёмы КБ-Гостевая (Сегодня, 10:47) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
мстилка то выросла? сегодня и посмотрим....
Регистрация: 16.07.2011
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