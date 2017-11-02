Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграет "Зенит" с "Русенборгом"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Месси, Паредес, Ригони и Краневиттер включены в заявку сборной Аргентины на матч с Россией

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли определился с составом команды на два товарищеских матча против России и Нигерии.

Вратари: Серхио Ромеро ("Манчестер Юнайтед", Англия), Науэль Гусман ("Тигрес", Мексика), Аугустин Маркезин ("Америка", Мексика);

Защитники: Хавьер Маскерано ("Барселона", Испания), Федерико Фасио ("Рома", Италия), Николас Отаменди ("Манчестер Сити", Англия), Габриэль Меркадо ("Севилья", Испания), Эмилиано Инсуа ("Штутгарт", Германия), Херман Пеццела ("Фиорентина", Италия);

Полузащитники: Эвер Банега ("Севилья", Испания), Эдуардо Сальвио ("Бенфика", Португалия), Алехандро Гомес ("Аталанта", Италия), Фернандо Беллуски ("Сан-Лоренсо", Аргентина), Маркос Акунья ("Спортинг", Португалия), Диего Перотти ("Рома", Италия), Энцо Перес ("Ривер Плейт", Аргентина), Анхель Ди Мария ("ПСЖ"), Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Эмилиано Ригони (трое - "Зенит", Россия);

Нападающие: Лионель Месси ("Барселона", Испания), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити", Англия), Мауро Икарди ("Интер", Италия), Пауло Дибала ("Ювентус", Италия), Кристиан Павон, Дарио Бенедетто (оба - "Бока Хуниорс", Аргентина).
Теги: Месси Паредес Ригони Краневиттер Сборная Аргентины Сборная России
Сегодня, 18:26
Напечатать
2
(1)
№2 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 18:39) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Уровень сборной Аргентины далёк от высокого, раз в ней играют игроки рфпл...


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 18:31) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Ориентировочный состав Зенита-2018 + Кришито


--------------------
Фанат Кокорина с 2017 года
Регистрация: 16.03.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.