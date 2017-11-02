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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Месси, Паредес, Ригони и Краневиттер включены в заявку сборной Аргентины на матч с Россией
Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли определился с составом команды на два товарищеских матча против России и Нигерии.
Вратари: Серхио Ромеро ("Манчестер Юнайтед", Англия), Науэль Гусман ("Тигрес", Мексика), Аугустин Маркезин ("Америка", Мексика);
Защитники: Хавьер Маскерано ("Барселона", Испания), Федерико Фасио ("Рома", Италия), Николас Отаменди ("Манчестер Сити", Англия), Габриэль Меркадо ("Севилья", Испания), Эмилиано Инсуа ("Штутгарт", Германия), Херман Пеццела ("Фиорентина", Италия);
Полузащитники: Эвер Банега ("Севилья", Испания), Эдуардо Сальвио ("Бенфика", Португалия), Алехандро Гомес ("Аталанта", Италия), Фернандо Беллуски ("Сан-Лоренсо", Аргентина), Маркос Акунья ("Спортинг", Португалия), Диего Перотти ("Рома", Италия), Энцо Перес ("Ривер Плейт", Аргентина), Анхель Ди Мария ("ПСЖ"), Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Эмилиано Ригони (трое - "Зенит", Россия);
Нападающие: Лионель Месси ("Барселона", Испания), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити", Англия), Мауро Икарди ("Интер", Италия), Пауло Дибала ("Ювентус", Италия), Кристиан Павон, Дарио Бенедетто (оба - "Бока Хуниорс", Аргентина).
Вратари: Серхио Ромеро ("Манчестер Юнайтед", Англия), Науэль Гусман ("Тигрес", Мексика), Аугустин Маркезин ("Америка", Мексика);
Защитники: Хавьер Маскерано ("Барселона", Испания), Федерико Фасио ("Рома", Италия), Николас Отаменди ("Манчестер Сити", Англия), Габриэль Меркадо ("Севилья", Испания), Эмилиано Инсуа ("Штутгарт", Германия), Херман Пеццела ("Фиорентина", Италия);
Полузащитники: Эвер Банега ("Севилья", Испания), Эдуардо Сальвио ("Бенфика", Португалия), Алехандро Гомес ("Аталанта", Италия), Фернандо Беллуски ("Сан-Лоренсо", Аргентина), Маркос Акунья ("Спортинг", Португалия), Диего Перотти ("Рома", Италия), Энцо Перес ("Ривер Плейт", Аргентина), Анхель Ди Мария ("ПСЖ"), Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Эмилиано Ригони (трое - "Зенит", Россия);
Нападающие: Лионель Месси ("Барселона", Испания), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити", Англия), Мауро Икарди ("Интер", Италия), Пауло Дибала ("Ювентус", Италия), Кристиан Павон, Дарио Бенедетто (оба - "Бока Хуниорс", Аргентина).
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