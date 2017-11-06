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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Владимир Эштреков: Вернблум уже переходит все границы
Бывший главный тренер "Локомотива" Владимир Эштреков в интервью корреспонденту Rusfootball.info прокомментировал ничейный результат железнодорожников в матче 16-го тура против чемпионата России против ЦСКА (2:2).
- Игра получилось достаточно боевой и событийной. Четыре гола, удаления и спорные моменты... В целом, как вам минувшее дерби?
"Локомотив", практически весь второй тайм играя в большинстве, владел преимуществом, инициативой, но, к сожалению, не смог реализовать имевшиеся моменты. Могли дожать, но не дожали. Даже при счёте 2:2 у "железнодорожников" был момент для взятия ворот. "Локомотив" проигрывал, потом смог отыграться, к сожалению, не реализовали пенальти, упустили ряд других моментов, где-о не хватило концентрации.
- Огромные споры вызвало судейство Сергея Карасёва и его бригады. Самые осуждаемые эпизоды - удаление Хетага Хосонова, не показанная красная карточка Понтусу Вернблуму за умышленный удар соперника локтем, не показанная красная карточка Виктору Васину за фол последней надежды. Как вы прокомментируете работу арбитра?
Не буду комментировать, потому что я не арбитр, должен определяться судейский комитет. То, что мы видели по телевидению - можно трактовать по-разному. С моей стороны комментировать судейство некорректно.
- Но вы можете назвать итоговый результат справедливым?
Результат уже есть, он зафиксирован (смеётся). Мы уже ничего не изменим, это уже история, поэтому говорить о том, справедлив результат или нет, смысла не имеет. Кто-то скажет, что не справедлив, другие скажут, что справедлив, но смысла говорить об этом после матча нет. Была боевая, эмоциональная игра, где-то даже эмоции перехлёстывали.
- Экспрессивная манера игры Понтуса Вернблума всегда вызывала вопросы, но по итогам этой встречи швед стал самым обсуждаемым человеком в спортивных СМИ...
За время пребывания в нашем чемпионате Вернблум начал переходить все рамки. В некоторых моментах он вёл себя совсем некорректно. Эмоции есть эмоции, желание победить, стремление завоевать три очка - всё это понятно, это и есть футбол. Но есть моменты футбольные, а есть некорректные.
- Эти эпизоды испортили впечатление от центрального матча ушедшего тура?
Повторюсь, игра получилась зрелищной, эмоциональной. Думаю зрители остались довольны увиденным. "Локомотив", наверное, может быть удовлетворён этим результатом, поскольку команда сохранила отрыв от "Зенита" и по-прежнему лидирует. Хотя, безусловно, три очка не помешали бы.
- Игра получилось достаточно боевой и событийной. Четыре гола, удаления и спорные моменты... В целом, как вам минувшее дерби?
"Локомотив", практически весь второй тайм играя в большинстве, владел преимуществом, инициативой, но, к сожалению, не смог реализовать имевшиеся моменты. Могли дожать, но не дожали. Даже при счёте 2:2 у "железнодорожников" был момент для взятия ворот. "Локомотив" проигрывал, потом смог отыграться, к сожалению, не реализовали пенальти, упустили ряд других моментов, где-о не хватило концентрации.
- Огромные споры вызвало судейство Сергея Карасёва и его бригады. Самые осуждаемые эпизоды - удаление Хетага Хосонова, не показанная красная карточка Понтусу Вернблуму за умышленный удар соперника локтем, не показанная красная карточка Виктору Васину за фол последней надежды. Как вы прокомментируете работу арбитра?
Не буду комментировать, потому что я не арбитр, должен определяться судейский комитет. То, что мы видели по телевидению - можно трактовать по-разному. С моей стороны комментировать судейство некорректно.
- Но вы можете назвать итоговый результат справедливым?
Результат уже есть, он зафиксирован (смеётся). Мы уже ничего не изменим, это уже история, поэтому говорить о том, справедлив результат или нет, смысла не имеет. Кто-то скажет, что не справедлив, другие скажут, что справедлив, но смысла говорить об этом после матча нет. Была боевая, эмоциональная игра, где-то даже эмоции перехлёстывали.
- Экспрессивная манера игры Понтуса Вернблума всегда вызывала вопросы, но по итогам этой встречи швед стал самым обсуждаемым человеком в спортивных СМИ...
За время пребывания в нашем чемпионате Вернблум начал переходить все рамки. В некоторых моментах он вёл себя совсем некорректно. Эмоции есть эмоции, желание победить, стремление завоевать три очка - всё это понятно, это и есть футбол. Но есть моменты футбольные, а есть некорректные.
- Эти эпизоды испортили впечатление от центрального матча ушедшего тура?
Повторюсь, игра получилась зрелищной, эмоциональной. Думаю зрители остались довольны увиденным. "Локомотив", наверное, может быть удовлетворён этим результатом, поскольку команда сохранила отрыв от "Зенита" и по-прежнему лидирует. Хотя, безусловно, три очка не помешали бы.
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