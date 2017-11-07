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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Славолюб Муслин может возглавить сборную Боснии и Герцеговины
Бывший главный тренер московского "Локомотива" и "Краснодара" Славолюб Муслин, последним местом работы которого была сборная Сербии, может возглавить сборную Боснии и Герцеговины, сообщает "Спортски журнал".
Муслин является одним из кандидатов на пост наставника национальной команды. Также боснийцев может возглавить Амар Осим.
Муслин является одним из кандидатов на пост наставника национальной команды. Также боснийцев может возглавить Амар Осим.
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