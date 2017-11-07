Славолюб Муслин может возглавить сборную Боснии и Герцеговины

Бывший главный тренер московского "Локомотива" и "Краснодара" Славолюб Муслин, последним местом работы которого была сборная Сербии, может возглавить сборную Боснии и Герцеговины, сообщает "Спортски журнал".Муслин является одним из кандидатов на пост наставника национальной команды. Также боснийцев может возглавить Амар Осим.