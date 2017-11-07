Опрос:

Новости партнеров

Славолюб Муслин может возглавить сборную Боснии и Герцеговины

Бывший главный тренер московского "Локомотива" и "Краснодара" Славолюб Муслин, последним местом работы которого была сборная Сербии, может возглавить сборную Боснии и Герцеговины, сообщает "Спортски журнал".

Муслин является одним из кандидатов на пост наставника национальной команды. Также боснийцев может возглавить Амар Осим.
Теги: Муслин Сборная Боснии и Герцеговины
Сегодня, 17:28
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:29) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Сибирь»
обе сборные сразу? mask


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.