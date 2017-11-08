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"Луч-Энергия" намерен искать спонсоров и выходить в премьер-лигу

Спортивный директор "Луча-Энергии" Евгений Стрижиченко назначен исполнительным директором клуба, передает пресс-служба администрации Приморского края. Специалист сменил Александра Голубчикова, который занимал должность с 2015 года.

Решение было обнародовано на сегодняшней встрече врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко с работниками и игроками клуба.

"Решение соответствует новой концепции развития клуба. Мы ожидаем, что с назначением Евгения Стрижиченко на должность исполнительного директора "Луча-Энергии" команда будет показывать стабильный результат и выйдет в Премьер-Лигу.

Конечно, мы будем помогать спорту, искать спонсоров, решать какие-то текущие вопросы, но и вы должны показывать результат – играть так, чтобы стадионы были полными, чтобы люди хотели идти туда и получать положительные эмоции, а не расстраиваться", – сказал врио губернатора.
Теги: Луч-Энергия
Сегодня, 11:18
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№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 11:27) #
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Болеет за:
«Спартак»
Сложно жить на региональный бюджет командам, не то что Зениту.
Регистрация: 20.03.2014
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