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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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СМИ: спонсором "Луча-Энергии" станет угольная компания
Клуб ФНЛ "Луч-Энергия" нашел нового спонсора, который должен помочь решить финансовые проблемы команды.
Как передает "Восток Медиа", спонсировать владивостокскую команду теперь будет угольная компания.
Напомним, ранее игроки "Луча" организовали акцию протеста против задержек зарплаты.
Как передает "Восток Медиа", спонсировать владивостокскую команду теперь будет угольная компания.
Напомним, ранее игроки "Луча" организовали акцию протеста против задержек зарплаты.
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