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СМИ: спонсором "Луча-Энергии" станет угольная компания

Клуб ФНЛ "Луч-Энергия" нашел нового спонсора, который должен помочь решить финансовые проблемы команды.

Как передает "Восток Медиа", спонсировать владивостокскую команду теперь будет угольная компания.

Напомним, ранее игроки "Луча" организовали акцию протеста против задержек зарплаты.
Теги: Луч-Энергия
Сегодня, 11:59
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№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:46) #
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Очередной бизнес притянули, за "социальную ответственность".
Регистрация: 3.03.2007
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