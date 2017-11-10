Полузащитник сборной Колумбии в матче с Южной Кореей растянул глаза руками и спровоцировал соперника

Полузащитник "Бока Хуниорс" и сборной Колумбии Эдвин Кардона в товарищеском матче против Южной Кореи (1:2) использовал расистский жест.Во втором тайме произошла небольшая потасовка между футболистами, в ходе которой 24-летний игрок растянул глаза руками, тем самым имитируя разрез глаз южнокорейцев.