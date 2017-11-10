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Полузащитник сборной Колумбии в матче с Южной Кореей растянул глаза руками и спровоцировал соперника

Полузащитник "Бока Хуниорс" и сборной Колумбии Эдвин Кардона в товарищеском матче против Южной Кореи (1:2) использовал расистский жест.

Во втором тайме произошла небольшая потасовка между футболистами, в ходе которой 24-летний игрок растянул глаза руками, тем самым имитируя разрез глаз южнокорейцев.

Полузащитник сборной Колумбии в матче с Южной Кореей растянул глаза руками и спровоцировал соперника

Goal.com
Теги: Сборная Колумбии Сборная Южной Кореи
Сегодня, 18:44
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№3 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 19:34) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Как бы ему не приписали Российские корни scream
Регистрация: 10.03.2012
№2 Написал: kos Ленинград (Сегодня, 19:17) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
банана не было, все чисто
Регистрация: 18.08.2013
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:47) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
чесалось наверное
но вообще, без шуток, то это очень глупый поступок
сейчас задней мыслью "поймет.осознает.извинится" и избежит проблем


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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