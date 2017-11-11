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Эдвин Кардона извинился перед корейцами за расистский жест

Полузащитник сборной Колумбии Эдвин Кардона принес извинения игрокам сборной Кореи за расистский жест в их адрес.

"Я не хотел проявить неуважение к Корее или азиатской расе. Если кто-то обиделся, я сожалею. Я совсем не агрессивный человек. Мне жаль, что произошедшее было неверно истолковано", - сказал Кардона, слова которого приводит пресс-служба национальной команды.
Теги: Сборная Колумбии Сборная Южной Кореи
Сегодня, 05:09
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