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Лукас Подольски: я действительно был близок к переходу в "Локомотив"

Бывший нападающий сборной Германии Лукас Подольски рассказал, что до перехода в "Арсенал" вел переговоры с московским "Локомотивом".

"Я действительно был к этому близок. Мой агент встречался с руководством клуба, мы ездили в Россию, они посещали Германию, но в конце концов я получил предложение от "Арсенала" и решил перейти туда.

Все-таки английская премьер-лига – одна из лучших в мире, шанс поиграть там выпадает не каждому", - приводит слова Подольски "Лента.ру".
Теги: Подольски Локомотив
Сегодня, 11:58
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