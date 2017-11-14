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Дмитрий Сенников: надо держать испанцев в цейтноте - когда нет времени на принятие решения, все ошибаются

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников в преддверии товарищеского матча с командой Испании в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой рассказал, как нужно действовать против «Красной фурии», а также поделился мыслями по поводу перспектив сборной России на домашнем чемпионате мира.

- Самое важное, на что надо обратить внимание в матче с испанской сборной?

- Прежде всего, после отбора постараться удерживать мяч. Постараться как-то зацепиться за него. Хотя бы чтобы пять-шесть передач делала команда. Надо и плотнее играть. Держать каждого игрока испанцев в цейтноте. Ведь когда мало времени на принятие решения, все ошибаются. Плюс, наверное, нужно пытаться быстрее от обороны переходить в атаку, чтобы поддержка была из средней линии. О прессинге, наверное, очень сложно говорить, потому что мало времени на подготовку. Думаю, к чемпионату мира, сборная России подготовит прессинг под какие-то команды. А здесь, конечно, надо исходить от соперника. Все-таки у испанцев сильная сборная, с которой непросто играть. Конечно, болельщикам не нужно ждать, что сейчас мы побежим и будем постоянно атаковать. Скорее всего, будет игра с территориальным преимуществом испанцев, они, наверное, будут больше владеть мячом.

- Кого из наших соперников по товарищеским встречам считаете сильнее? Аргентину или Испанию?

- Как показал отборочный цикл, Аргентина не так уж и сильна. Многие команды могли ей что-то противопоставить. А вот Испания вышла из своей группы закономерно. «Красная фурия» более уверенно смотрелась в отборочном цикле. Наверное, сборная Испании выглядит и более сыгранной. Эта команда, конечно, интереснее.

- Как найти ключ к ее воротам?

- Опять же нам надо стараться владеть мячом. Конечно, о тотальном превосходстве тут говорить нельзя. Но надо приложить все усилия, чтобы не дать им развернуться. В обороне надо действовать строже, играть в контратаку. Какого результата жду? Сложно сказать, какой может быть счет. Победить будет сложно, но это товарищеская игра, поэтому все может быть. И замены будут. Посмотрим, какой состав будет у испанцев и какой у наших. Здесь важно, чтобы у нас не было не вынужденных ошибок. Таких, как потеря мяча после отбора.

- Как вам кажется, на что может претендовать наша сборная на чемпионате мира при той игре, которую сейчас демонстрирует?

- В любом случае в нашей сборной будет одна из сильных команд. Естественно, с ней нужно будет сыграть на максимуме своих возможностей. А два других соперника будут нам более-менее по силам. Есть азиатские и африканские команды. Тут уже многое будет зависеть от жеребьевки.
Теги: Сенников Сборная России
Сегодня, 07:49
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№2 Написал: pikaldi voronezh (Сегодня, 09:34) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
послушаешь их ....одни профессора и эксперты. Тока х.з. почему сборная в седьмом десятке рейтинга..... sleepy
Регистрация: 25.01.2016
№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 09:17) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ага.
Иди попробуй grinning
Регистрация: 22.09.2007
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