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Шведы побрили наголо Андреаса Гранквиста после матча с Италией (фото)

Футболисты сборной Швеции побрили наголо защитника Андреаса Гранквиста после выхода команды в финальную часть ЧМ-2018.

"Я горд. Это был мой последний шанс сыграть на чемпионате мира. Это будет невероятно - завершить карьеру в России на ЧМ.

Я сказал парням, что, если мы выйдем на мундиаль, они могут побрить меня налысо. Думал, что они забыли, но они сразу же побрили меня в раздевалке", – приводит слова Гранквиста Aftonbladet.

@granqvistandreas rakar av h?ret mitt i firandet av bragden! ?? #granen

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Теги: Гранквист Сборная Швеции
Сегодня, 10:47
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№8 Написал: kubanoid krasnodar russia (Сегодня, 12:47) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Шведы - молодцы!! Выстояли!!...
Ждём на ЧМ Гранквист -Классон против Смолов-Мамаев !!!


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Не учи отца,и баста!!
Регистрация: 25.05.2009
№7 Написал: нетрал (Сегодня, 12:33) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
мужик сказал, мужик сделал ..не то ,что уася или газай!
Регистрация: 26.04.2017
№6 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 12:12) #
  • 0
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Болеет за:
«Спартак»
Чемпионат мира, на котором играют сборные России и Швеции, но не играет сборная Италии - это чемпионат мира по хоккею.

Не моё, но понравилось) Хотя за Италию обидно.
Регистрация: 27.04.2009
№5 Написал: Напах51 Рай (Сегодня, 12:03) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Такие команды как Швеция ,это Абсолютное зло для развития Футбола.Автобус убивает само понятие красивой , комбинационной,результативной игры в Футбол.
Регистрация: 24.09.2012
№4 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 11:42) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Вчера вечером сборная Швеции поужинала макаронами и спагетти.
Регистрация: 16.05.2017
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:42) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Сибирь»
Швеция без Ибры проходит ключевые матчи, а Португалия без Роналду побеждает в финале ЧЕ.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 11:03) #
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  •  (10)
Болеет за:
«Кубань»
Цитата: 91800bsp
Интересно,что скажут Уткин и Газзаев по этому поводу?

"Кря" и "Гав", соответственно.


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№1 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 10:58) #
  • +5
  •  (7)

Интересно,что скажут Уткин и Газзаев по этому поводу?


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012
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