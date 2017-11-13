Шведы побрили наголо Андреаса Гранквиста после матча с Италией (фото)

@granqvistandreas rakar av h?ret mitt i firandet av bragden! ?? #granen A post shared by Sveriges Landslag (@sverige.landslaget) on Nov 13, 2017 at 2:27pm PST

Футболисты сборной Швеции побрили наголо защитника Андреаса Гранквиста после выхода команды в финальную часть ЧМ-2018."Я горд. Это был мой последний шанс сыграть на чемпионате мира. Это будет невероятно - завершить карьеру в России на ЧМ.Я сказал парням, что, если мы выйдем на мундиаль, они могут побрить меня налысо. Думал, что они забыли, но они сразу же побрили меня в раздевалке", – приводит слова Гранквиста Aftonbladet.