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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Локомотив" опубликовал неоспоримое подтверждение удара Вернблума локтем (фото)
"Локомотив" опубликовал кадр из игры Nekketsu Soccer League, в качестве подтверждения нарушения правил в матче 16-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:2), когда полузащитник армейцев Понтус Вернблум на 56-й минуте встречи хавбек ударил локтем хавбека железнодорожников Алексея Миранчука.
Швед в итоге получил желтую карточку.
Швед в итоге получил желтую карточку.
Публикуем неоспоримое подтверждение удара локтем в московском дерби.#ктознаеттотпоймет pic.twitter.com/Yk9mKAd7PW— ФК Локомотив (@fclokomotiv) November 14, 2017
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