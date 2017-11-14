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"Локомотив" опубликовал неоспоримое подтверждение удара Вернблума локтем (фото)

"Локомотив" опубликовал кадр из игры Nekketsu Soccer League, в качестве подтверждения нарушения правил в матче 16-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:2), когда полузащитник армейцев Понтус Вернблум на 56-й минуте встречи хавбек ударил локтем хавбека железнодорожников Алексея Миранчука.

Швед в итоге получил желтую карточку.

Теги: Локомотив Вернблум ЦСКА
Сегодня, 19:11
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