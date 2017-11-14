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Андрей Кобелев: нападающие сборной России лучше играют в оборону, чем в атаку

Бывший главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев высказал мнение по поводу предстоящего матча сборной России против сборной Испании, который пройдёт в Санкт-Петербурге 14 ноября.

"Игры с топ-сборными – это хорошо. Для того чтобы понять свой уровень, нужно играть с соперниками, которые превосходят тебя в классе. При всём уважении к Корее и Ирану – это слабые команды. Игры с ними ни к чему не привели. Встречи с такими соперниками не показывают нашего уровня.

Полоз, Кокорин и Смолов способны взаимодействовать вместе на поле. Почему не получилось в матче с Аргентиной? Мы же не знаем, какую установку дал им тренер. Действия в атаке – это действия всей команды, а не двух – трёх игроков. С Аргентиной часто теряли мяч. Не доводили как раз до нападающих его. В обороне играли достаточно уверенно. Увы, наши нападающие лучше играют в оборону, чем в атаку.

Хочется, чтобы наша сборная больше и увереннее играла в атаку. Это даст возможность забить в ворота испанцев", - цитирует Кобелева "Чемпионат.сом".
Теги: Кобелев Сборная России Сборная Испании
Сегодня, 20:15
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