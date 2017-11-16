Футболисты "Арарата" выбрали Алексея Ребко новым капитаном команды

Полузащитник московского "Арарата" Алексей Ребко назначен новым капитаном команды.Сегодня футболисты провели голосование, по итогам которого капитанская повязка досталась 31-летнему игроку, сообщает пресс-служба клуба в "Вконтакте".Вице-капитаном был выбран хавбек Ираклий Квеквескири.