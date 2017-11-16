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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Андрей Лунев выписан из больницы (12)
Футболисты "Арарата" выбрали Алексея Ребко новым капитаном команды
Полузащитник московского "Арарата" Алексей Ребко назначен новым капитаном команды.
Сегодня футболисты провели голосование, по итогам которого капитанская повязка досталась 31-летнему игроку, сообщает пресс-служба клуба в "Вконтакте".
Вице-капитаном был выбран хавбек Ираклий Квеквескири.
Сегодня футболисты провели голосование, по итогам которого капитанская повязка досталась 31-летнему игроку, сообщает пресс-служба клуба в "Вконтакте".
Вице-капитаном был выбран хавбек Ираклий Квеквескири.
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