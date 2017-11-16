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Футболисты "Арарата" выбрали Алексея Ребко новым капитаном команды

Полузащитник московского "Арарата" Алексей Ребко назначен новым капитаном команды.

Сегодня футболисты провели голосование, по итогам которого капитанская повязка досталась 31-летнему игроку, сообщает пресс-служба клуба в "Вконтакте".

Вице-капитаном был выбран хавбек Ираклий Квеквескири.
Теги: Ребко Арарат
Сегодня, 18:47
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№1 Написал: raiskayumov reg02 (Сегодня, 19:05) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Ребконян бесплатно не будет капитанить, деньги давай! smile


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только СПАРТАК М и РОССИЯ
Регистрация: 29.03.2009
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