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Андреас Гранквист: нужно просто верить в себя и показать всё, на что способны

Защитник "Краснодара" Андреас Гранквист поделился впечатлениями после стыковых матчей своей национальной команды против сборной Италии.

"Италия была самым сложным вариантом из всех, которые мы могли получить при жеребьёвке в стыковых матчах. Это большая футбольная держава, опытная команда, традиционно одна из сильнейших в мире. Не скрою, мы были расстроены итогами жеребьёвки. Однако в группе играли с Францией — командой сейчас более мощной. Эти игры показали, что мы можем сражаться на равных с соперниками такого уровня и даже побеждать их. Мы понимали, всё в наших силах. Нужно просто верить в себя и показать всё, на что способны", - цитирует Гранквиста официальный сайт "Краснодара".
Теги: Гранквист Краснодар Сборная Швеции
Сегодня, 01:43
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№1 Написал: kubanoid krasnodar russia (Сегодня, 02:43) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Давай Гранквист, как капитан, веди свою дружину в бой !!
Докажите, что вы верите в себя и сильны духом!!
Спартак должен быть повержен !!
БЫКИ ВПЕРЁД !!!


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Не учи отца,и баста!!
Регистрация: 25.05.2009
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