Максим Деменко: ''Спартак'' является фаворитом, но только чуть-чуть

Бывший полузащитник "Краснодара" Максим Деменко высказал мнение о предстоящей игре 17-го тура РФПЛ между "Краснодаром" и "Спартаком".- ''Спартак'' набрал очень хороший ход. Да, были вначале проблемы: ничейные матчи, победы на последних минутах. Кризис был очевидным, но надо отметить, что красно-белые многие игры сами отдали. Они могли отстоять до конца, но эти последние моменты их погубили. Как пойдет игра после паузы, опять большой для нас всех вопрос. Многие футболисты были в сборных.Этот матч станет показательным в отношении того, кто и как готов. Будет интересно посмотреть на команды после паузы, нас ожидают важные игры до перерыва. Предстоящие туры определят судьбу многих команд, потому что будут проходить встречи между прямыми конкурентами: ''Спартак'' - ''Зенит'', ''Краснодар'' - ''Спартак''.- ''Спартак'' является фаворитом, но только чуть-чуть. Однако сказать, что ''Краснодар'' – нет, тоже не могу. Обеим командам будет очень тяжело. Каждой нужна победа и ничья не устроит никого. Именно эти клубы в какой-то степени уже будут рисковать. И ''Краснодар'', и ''Спартак'' играют в открытый футбол. Такой футбол болельщикам по вкусу.