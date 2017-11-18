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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Максим Деменко: ''Спартак'' является фаворитом, но только чуть-чуть
Бывший полузащитник "Краснодара" Максим Деменко высказал мнение о предстоящей игре 17-го тура РФПЛ между "Краснодаром" и "Спартаком".
- Что вы можете сказать по поводу спартаковцев? Подопечные Карреры находятся сейчас в оптимальной форме?
- ''Спартак'' набрал очень хороший ход. Да, были вначале проблемы: ничейные матчи, победы на последних минутах. Кризис был очевидным, но надо отметить, что красно-белые многие игры сами отдали. Они могли отстоять до конца, но эти последние моменты их погубили. Как пойдет игра после паузы, опять большой для нас всех вопрос. Многие футболисты были в сборных.
Этот матч станет показательным в отношении того, кто и как готов. Будет интересно посмотреть на команды после паузы, нас ожидают важные игры до перерыва. Предстоящие туры определят судьбу многих команд, потому что будут проходить встречи между прямыми конкурентами: ''Спартак'' - ''Зенит'', ''Краснодар'' - ''Спартак''.
- В субботнем встрече кому отдаете предпочтение: ''Краснодару'' или ''Спартаку''?
- ''Спартак'' является фаворитом, но только чуть-чуть. Однако сказать, что ''Краснодар'' – нет, тоже не могу. Обеим командам будет очень тяжело. Каждой нужна победа и ничья не устроит никого. Именно эти клубы в какой-то степени уже будут рисковать. И ''Краснодар'', и ''Спартак'' играют в открытый футбол. Такой футбол болельщикам по вкусу.
Евро-Футбол
- Что вы можете сказать по поводу спартаковцев? Подопечные Карреры находятся сейчас в оптимальной форме?
- ''Спартак'' набрал очень хороший ход. Да, были вначале проблемы: ничейные матчи, победы на последних минутах. Кризис был очевидным, но надо отметить, что красно-белые многие игры сами отдали. Они могли отстоять до конца, но эти последние моменты их погубили. Как пойдет игра после паузы, опять большой для нас всех вопрос. Многие футболисты были в сборных.
Этот матч станет показательным в отношении того, кто и как готов. Будет интересно посмотреть на команды после паузы, нас ожидают важные игры до перерыва. Предстоящие туры определят судьбу многих команд, потому что будут проходить встречи между прямыми конкурентами: ''Спартак'' - ''Зенит'', ''Краснодар'' - ''Спартак''.
- В субботнем встрече кому отдаете предпочтение: ''Краснодару'' или ''Спартаку''?
- ''Спартак'' является фаворитом, но только чуть-чуть. Однако сказать, что ''Краснодар'' – нет, тоже не могу. Обеим командам будет очень тяжело. Каждой нужна победа и ничья не устроит никого. Именно эти клубы в какой-то степени уже будут рисковать. И ''Краснодар'', и ''Спартак'' играют в открытый футбол. Такой футбол болельщикам по вкусу.
Евро-Футбол
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