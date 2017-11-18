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Антон Соснин: ничья с "Ахматом" - справедливый результат

Полузащитник "Динамо" Антон Соснин прокомментировал ничью с "Ахматом" (1:1).

- Игра была тяжелой, команды много боролись. В первом тайме у Ахмата почти не было голевых моментов, кроме гола. У нас во втором тайме было больше опасных моментов. В целом боевая игра и результата закономерен. Но нам нужно выигрывать, набирать очки , ведь мы находимся внизу и каждый матч важен. В каждой игре пытаемся выиграть , но в последнее время это не получается. Будем работать над ошибками, прибавлять и надеюсь в оставшихся трех матчах выиграем и выйдем из зоны вылета.

- Был отрезок, когда вы много атаковали , но не смогли забить..

- Мы начали больше прессинговать после забитого гола. У нас была задача выиграть, поэтому хотели забить второй мяч.

- С кем поменялись футболками после матча?

- С Плиева. Есть знаю кого-то из игроков, то обычно меняюсь. У меня уже большая коллекция.

Rusfootball.info
Теги: Соснин Динамо Ахмат
Сегодня, 17:04
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