Антон Соснин: ничья с "Ахматом" - справедливый результат

Полузащитник "Динамо" Антон Соснин прокомментировал ничью с "Ахматом" (1:1).- Игра была тяжелой, команды много боролись. В первом тайме у Ахмата почти не было голевых моментов, кроме гола. У нас во втором тайме было больше опасных моментов. В целом боевая игра и результата закономерен. Но нам нужно выигрывать, набирать очки , ведь мы находимся внизу и каждый матч важен. В каждой игре пытаемся выиграть , но в последнее время это не получается. Будем работать над ошибками, прибавлять и надеюсь в оставшихся трех матчах выиграем и выйдем из зоны вылета.- Мы начали больше прессинговать после забитого гола. У нас была задача выиграть, поэтому хотели забить второй мяч.- С Плиева. Есть знаю кого-то из игроков, то обычно меняюсь. У меня уже большая коллекция.