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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Антон Соснин: ничья с "Ахматом" - справедливый результат
Полузащитник "Динамо" Антон Соснин прокомментировал ничью с "Ахматом" (1:1).
- Игра была тяжелой, команды много боролись. В первом тайме у Ахмата почти не было голевых моментов, кроме гола. У нас во втором тайме было больше опасных моментов. В целом боевая игра и результата закономерен. Но нам нужно выигрывать, набирать очки , ведь мы находимся внизу и каждый матч важен. В каждой игре пытаемся выиграть , но в последнее время это не получается. Будем работать над ошибками, прибавлять и надеюсь в оставшихся трех матчах выиграем и выйдем из зоны вылета.
- Был отрезок, когда вы много атаковали , но не смогли забить..
- Мы начали больше прессинговать после забитого гола. У нас была задача выиграть, поэтому хотели забить второй мяч.
- С кем поменялись футболками после матча?
- С Плиева. Есть знаю кого-то из игроков, то обычно меняюсь. У меня уже большая коллекция.
Rusfootball.info
- Игра была тяжелой, команды много боролись. В первом тайме у Ахмата почти не было голевых моментов, кроме гола. У нас во втором тайме было больше опасных моментов. В целом боевая игра и результата закономерен. Но нам нужно выигрывать, набирать очки , ведь мы находимся внизу и каждый матч важен. В каждой игре пытаемся выиграть , но в последнее время это не получается. Будем работать над ошибками, прибавлять и надеюсь в оставшихся трех матчах выиграем и выйдем из зоны вылета.
- Был отрезок, когда вы много атаковали , но не смогли забить..
- Мы начали больше прессинговать после забитого гола. У нас была задача выиграть, поэтому хотели забить второй мяч.
- С кем поменялись футболками после матча?
- С Плиева. Есть знаю кого-то из игроков, то обычно меняюсь. У меня уже большая коллекция.
Rusfootball.info
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