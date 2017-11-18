Денис Глушаков: настрой на "Марибор" будет запредельный (видео)





Капитан ФК "Спартак" Денис Глушаков – о разгромной победе своей команды над "Краснодаром" (4:1).– Да, у меня ушиб. Пока еще не знаю, куда попали: вроде удар пришелся в одну область, а в другом месте синяк вылез. Точно непонятно пока что.– Неожиданная или нет – не важно. Самое главное, что это победа и три очка. Отрабатывали все на тренировках, знали, как "Краснодар" будет играть против нас. Закономерно победили, контролировали весь матч игру. Реализовали свои моменты и организованно сыграли в обороне.– "Краснодар" как может быть слабым, если он был в тройке-четверке первых команд? Бывает у каждой команды, что игра не пошла, проблемы какие-то. Не хочу разбирать "Краснодар".– Да, счет по игре. У нас было больше моментов, была хорошая реализация. Это – самое главное в футболе.– Конечно. Когда любой футболист долго не играет, не только Роман, мы все в команде рады, что пришла помощь. Здорово, что у нас полная обойма.– Он и в прошлой игре выходил уже. Ничего. Хорошо сыграл парень, молодец. Не такой уж он и молодой уже.– Не знаю, это вы ему вопрос задайте.– Не думаем об этом. Готовимся индивидуально к каждой игре. Каждый соперник по своему хорош, с каждым будет по-своему непросто.– Пока не думаем об этом, если честно. Сегодня мы выиграли, а завтра начнем готовиться к следующей игре. И психологически, думаю, нас не сломить. Мы все взрослые ребята, не с такими командами играли. Ответственность все понимают – это Лига Чемпионов, слабых соперников там нет. Настрой будет запредельный.– Чудесно! Дали бы наши хоть раз пробить по воротам испанцам, а то они даже ударить не смогли. Я был готов (смеется).www.rusfootball.info