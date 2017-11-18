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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Денис Глушаков: настрой на "Марибор" будет запредельный (видео)
Капитан ФК "Спартак" Денис Глушаков – о разгромной победе своей команды над "Краснодаром" (4:1).
– Денис, вы досрочно покинули поле. Как самочувствие?
– Да, у меня ушиб. Пока еще не знаю, куда попали: вроде удар пришелся в одну область, а в другом месте синяк вылез. Точно непонятно пока что.
– Насколько неожиданна для вас такая крупная победа?
– Неожиданная или нет – не важно. Самое главное, что это победа и три очка. Отрабатывали все на тренировках, знали, как "Краснодар" будет играть против нас. Закономерно победили, контролировали весь матч игру. Реализовали свои моменты и организованно сыграли в обороне.
– Не удивил такой слабый "Краснодар"?
– "Краснодар" как может быть слабым, если он был в тройке-четверке первых команд? Бывает у каждой команды, что игра не пошла, проблемы какие-то. Не хочу разбирать "Краснодар".
– Счет соответствует игре?
– Да, счет по игре. У нас было больше моментов, была хорошая реализация. Это – самое главное в футболе.
– Возвращение Зобнина – это знаковое событие для команды?
– Конечно. Когда любой футболист долго не играет, не только Роман, мы все в команде рады, что пришла помощь. Здорово, что у нас полная обойма.
– Артем Самсонов вышел вместо вас на поле. Как оцените игру молодого футболиста?
– Он и в прошлой игре выходил уже. Ничего. Хорошо сыграл парень, молодец. Не такой уж он и молодой уже.
– Почему сегодня так завелся Ещенко?
– Не знаю, это вы ему вопрос задайте.
– Денис, хватит сил у "Спартака": календарь подкинул команде сразу несколько сложных матчей?
– Не думаем об этом. Готовимся индивидуально к каждой игре. Каждый соперник по своему хорош, с каждым будет по-своему непросто.
– Не будет ли психологически сложно играть против "Марибора", ведь нужно будет обязательно выигрывать?
– Пока не думаем об этом, если честно. Сегодня мы выиграли, а завтра начнем готовиться к следующей игре. И психологически, думаю, нас не сломить. Мы все взрослые ребята, не с такими командами играли. Ответственность все понимают – это Лига Чемпионов, слабых соперников там нет. Настрой будет запредельный.
– Денис, как себя чувствовали в прошлом матче за сборную в воротах?
– Чудесно! Дали бы наши хоть раз пробить по воротам испанцам, а то они даже ударить не смогли. Я был готов (смеется).
Источник: www.rusfootball.info
– Денис, вы досрочно покинули поле. Как самочувствие?
– Да, у меня ушиб. Пока еще не знаю, куда попали: вроде удар пришелся в одну область, а в другом месте синяк вылез. Точно непонятно пока что.
– Насколько неожиданна для вас такая крупная победа?
– Неожиданная или нет – не важно. Самое главное, что это победа и три очка. Отрабатывали все на тренировках, знали, как "Краснодар" будет играть против нас. Закономерно победили, контролировали весь матч игру. Реализовали свои моменты и организованно сыграли в обороне.
– Не удивил такой слабый "Краснодар"?
– "Краснодар" как может быть слабым, если он был в тройке-четверке первых команд? Бывает у каждой команды, что игра не пошла, проблемы какие-то. Не хочу разбирать "Краснодар".
– Счет соответствует игре?
– Да, счет по игре. У нас было больше моментов, была хорошая реализация. Это – самое главное в футболе.
– Возвращение Зобнина – это знаковое событие для команды?
– Конечно. Когда любой футболист долго не играет, не только Роман, мы все в команде рады, что пришла помощь. Здорово, что у нас полная обойма.
– Артем Самсонов вышел вместо вас на поле. Как оцените игру молодого футболиста?
– Он и в прошлой игре выходил уже. Ничего. Хорошо сыграл парень, молодец. Не такой уж он и молодой уже.
– Почему сегодня так завелся Ещенко?
– Не знаю, это вы ему вопрос задайте.
– Денис, хватит сил у "Спартака": календарь подкинул команде сразу несколько сложных матчей?
– Не думаем об этом. Готовимся индивидуально к каждой игре. Каждый соперник по своему хорош, с каждым будет по-своему непросто.
– Не будет ли психологически сложно играть против "Марибора", ведь нужно будет обязательно выигрывать?
– Пока не думаем об этом, если честно. Сегодня мы выиграли, а завтра начнем готовиться к следующей игре. И психологически, думаю, нас не сломить. Мы все взрослые ребята, не с такими командами играли. Ответственность все понимают – это Лига Чемпионов, слабых соперников там нет. Настрой будет запредельный.
– Денис, как себя чувствовали в прошлом матче за сборную в воротах?
– Чудесно! Дали бы наши хоть раз пробить по воротам испанцам, а то они даже ударить не смогли. Я был готов (смеется).
Источник: www.rusfootball.info
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