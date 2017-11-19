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Георгий Джикия: Ананидзе вернулся править

Защитник "Спартака" Георгий Джикия намекнул на скорое возвращение на поле хавбека Джано Ананидзе.

Джано травмировал голеностоп 23 сентября в матче 11-го тура чемпионата России против "Анжи".

Теги: Джикия Ананидзе Спартак
Сегодня, 22:32
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№4 Написал: yuri спб (Сегодня, 23:21) #
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Ананидзе уже дрочит, гы


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№3 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 23:21) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Такого холявщика как Джано еще поискать...Подстать соотечественнику Саакашвили... laughing
Регистрация: 24.10.2007
№2 Написал: baden69 (Сегодня, 23:00) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Чем сильнее будут составы у обеих команд, тем интереснее будет игра.
Регистрация: 31.08.2010
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 22:48) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Зобнин,теперь Джано,прямиком к встрече с бомжами.
Регистрация: 12.02.2013
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