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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Вадим Скрипченко: пока игра была равной, у "Анжи" были моменты, но одна ошибка привела к голу (2)
Георгий Джикия: Ананидзе вернулся править
Защитник "Спартака" Георгий Джикия намекнул на скорое возвращение на поле хавбека Джано Ананидзе.
Джано травмировал голеностоп 23 сентября в матче 11-го тура чемпионата России против "Анжи".
Джано травмировал голеностоп 23 сентября в матче 11-го тура чемпионата России против "Анжи".
? "Вернулся править" pic.twitter.com/T4m2cISYeT— Фратрия (@fratria) November 19, 2017
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