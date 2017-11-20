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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Сердар Таски: найти мотивацию на "Марибор" не так сложно, как кажется (видео)
Защитник "Спартака" Сердар Таски в преддверии игры Лиги чемпионов с "Марибором" поделился своими ожиданиями от игры, передает корреспондент Rusfootball.info.
- В этом розыгрыше ЛЧ "Спартак" еще ни разу не уходил с поля без пропущенного гола. Ставите ли целью не пропустить, и будет ли в этом секрет успеха?
- Нам крайне важно сыграть "на ноль". Мы оцениваем уровень соперников и понимаем, что будет непросто. Но мы играем дома, так что должны сохранить ворота в неприкосновенности.
- Кого могли бы выделить в составе "Марибора"?
- В первом матче я участия не принимал из-за повреждения. Но помню, что у соперника был очень сильный нападающий с международным опытом, кажется, Таварес. Он напрягал наших защитников и завтра наверняка будет не менее активен. Уверен, тренеры на теоретическом занятии расскажут нам, как с ним справиться.
- Является ли для вас гимн Лиги чемпионов чем-то особенным? Подпеваете?
- Это всегда особое чувство – услышать гимн турнира. Это не только для футболистов, но и для всех болельщиков. Уже все видели, какая прекрасная атмосфера царила на стадионе на предыдущих матчах. "Спартак" несколько лет не участвовал в Лиге чемпионов, из-за этого накопились такие эмоции. Всегда находимся в предвкушении этих игр. Надеюсь, завтра у нас будет еще один повод для празднования и обмена эмоциями.
- Насколько сложно найти высокую мотивацию на "Марибор?"
- Не так сложно, как кажется. Мы целый год бились ради возможности выступить в главном еврокубке. Именно поэтому мы понимаем, что и в чемпионате нужно сыграть так, чтобы в следующем сезоне опять принять участие в еврокубках. Матчи Лиги чемпионов - это особая награда для футболистов, и мы очень радуемся, когда играем в этом турнире. Так что у нас нет нехватки концентрации ни в Лиге чемпионов, ни в чемпионате России.
- В этом розыгрыше ЛЧ "Спартак" еще ни разу не уходил с поля без пропущенного гола. Ставите ли целью не пропустить, и будет ли в этом секрет успеха?
- Нам крайне важно сыграть "на ноль". Мы оцениваем уровень соперников и понимаем, что будет непросто. Но мы играем дома, так что должны сохранить ворота в неприкосновенности.
- Кого могли бы выделить в составе "Марибора"?
- В первом матче я участия не принимал из-за повреждения. Но помню, что у соперника был очень сильный нападающий с международным опытом, кажется, Таварес. Он напрягал наших защитников и завтра наверняка будет не менее активен. Уверен, тренеры на теоретическом занятии расскажут нам, как с ним справиться.
- Является ли для вас гимн Лиги чемпионов чем-то особенным? Подпеваете?
- Это всегда особое чувство – услышать гимн турнира. Это не только для футболистов, но и для всех болельщиков. Уже все видели, какая прекрасная атмосфера царила на стадионе на предыдущих матчах. "Спартак" несколько лет не участвовал в Лиге чемпионов, из-за этого накопились такие эмоции. Всегда находимся в предвкушении этих игр. Надеюсь, завтра у нас будет еще один повод для празднования и обмена эмоциями.
- Насколько сложно найти высокую мотивацию на "Марибор?"
- Не так сложно, как кажется. Мы целый год бились ради возможности выступить в главном еврокубке. Именно поэтому мы понимаем, что и в чемпионате нужно сыграть так, чтобы в следующем сезоне опять принять участие в еврокубках. Матчи Лиги чемпионов - это особая награда для футболистов, и мы очень радуемся, когда играем в этом турнире. Так что у нас нет нехватки концентрации ни в Лиге чемпионов, ни в чемпионате России.
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