Сердар Таски: найти мотивацию на "Марибор" не так сложно, как кажется (видео)

Защитник "Спартака" Сердар Таски в преддверии игры Лиги чемпионов с "Марибором" поделился своими ожиданиями от игры, передает корреспондент- Нам крайне важно сыграть "на ноль". Мы оцениваем уровень соперников и понимаем, что будет непросто. Но мы играем дома, так что должны сохранить ворота в неприкосновенности.- В первом матче я участия не принимал из-за повреждения. Но помню, что у соперника был очень сильный нападающий с международным опытом, кажется, Таварес. Он напрягал наших защитников и завтра наверняка будет не менее активен. Уверен, тренеры на теоретическом занятии расскажут нам, как с ним справиться.- Это всегда особое чувство – услышать гимн турнира. Это не только для футболистов, но и для всех болельщиков. Уже все видели, какая прекрасная атмосфера царила на стадионе на предыдущих матчах. "Спартак" несколько лет не участвовал в Лиге чемпионов, из-за этого накопились такие эмоции. Всегда находимся в предвкушении этих игр. Надеюсь, завтра у нас будет еще один повод для празднования и обмена эмоциями.- Не так сложно, как кажется. Мы целый год бились ради возможности выступить в главном еврокубке. Именно поэтому мы понимаем, что и в чемпионате нужно сыграть так, чтобы в следующем сезоне опять принять участие в еврокубках. Матчи Лиги чемпионов - это особая награда для футболистов, и мы очень радуемся, когда играем в этом турнире. Так что у нас нет нехватки концентрации ни в Лиге чемпионов, ни в чемпионате России.