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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Андреас Гранквист: теперь несколько дней буду спать с трофеем вместо супруги
Защитник "Краснодара" и сборной Швеции Андреас Гранквист, который получил награду футболиста года в Швеции прокомментировал трофей.
"Я теперь несколько дней буду спать с трофеем в постели, а моя супруга Софи в комнате для гостей. Для меня большая честь получить эту награду, это лучшее, что могло произойти.
Это похоже на сон, ведь раньше был парень, который в течение нескольких лет подряд выигрывал эту награду (Златан Ибрагимович. – Прим.). Противостоять ему было непросто.
После матчей с Италией в плей-офф я подумал, что могу получить эту награду. Обе игры с итальянцами получились лучшими в моей карьере, особенно последняя. У меня был свой фаворит, вы же никогда не выдвигаете себя на роль победителя, командные успехи важнее, но я горжусь тем, что жюри выбрало меня. Я всегда старался помочь команде добиться успеха", - сказал защитник "Краснодара".
СЭ
"Я теперь несколько дней буду спать с трофеем в постели, а моя супруга Софи в комнате для гостей. Для меня большая честь получить эту награду, это лучшее, что могло произойти.
Это похоже на сон, ведь раньше был парень, который в течение нескольких лет подряд выигрывал эту награду (Златан Ибрагимович. – Прим.). Противостоять ему было непросто.
После матчей с Италией в плей-офф я подумал, что могу получить эту награду. Обе игры с итальянцами получились лучшими в моей карьере, особенно последняя. У меня был свой фаворит, вы же никогда не выдвигаете себя на роль победителя, командные успехи важнее, но я горжусь тем, что жюри выбрало меня. Я всегда старался помочь команде добиться успеха", - сказал защитник "Краснодара".
СЭ
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