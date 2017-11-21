Андреас Гранквист: теперь несколько дней буду спать с трофеем вместо супруги

Защитник "Краснодара" и сборной Швеции Андреас Гранквист, который получил награду футболиста года в Швеции прокомментировал трофей."Я теперь несколько дней буду спать с трофеем в постели, а моя супруга Софи в комнате для гостей. Для меня большая честь получить эту награду, это лучшее, что могло произойти.Это похоже на сон, ведь раньше был парень, который в течение нескольких лет подряд выигрывал эту награду (Златан Ибрагимович. – Прим.). Противостоять ему было непросто.После матчей с Италией в плей-офф я подумал, что могу получить эту награду. Обе игры с итальянцами получились лучшими в моей карьере, особенно последняя. У меня был свой фаворит, вы же никогда не выдвигаете себя на роль победителя, командные успехи важнее, но я горжусь тем, что жюри выбрало меня. Я всегда старался помочь команде добиться успеха", - сказал защитник "Краснодара".