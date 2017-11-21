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Андреас Гранквист: теперь несколько дней буду спать с трофеем вместо супруги

Защитник "Краснодара" и сборной Швеции Андреас Гранквист, который получил награду футболиста года в Швеции прокомментировал трофей.

"Я теперь несколько дней буду спать с трофеем в постели, а моя супруга Софи в комнате для гостей. Для меня большая честь получить эту награду, это лучшее, что могло произойти.

Это похоже на сон, ведь раньше был парень, который в течение нескольких лет подряд выигрывал эту награду (Златан Ибрагимович. – Прим.). Противостоять ему было непросто.

После матчей с Италией в плей-офф я подумал, что могу получить эту награду. Обе игры с итальянцами получились лучшими в моей карьере, особенно последняя. У меня был свой фаворит, вы же никогда не выдвигаете себя на роль победителя, командные успехи важнее, но я горжусь тем, что жюри выбрало меня. Я всегда старался помочь команде добиться успеха", - сказал защитник "Краснодара".

СЭ
Теги: Гранквист Сборная Швеции
Сегодня, 11:37
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№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:00) #
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"Трофей" - второе имя Смолова.
Регистрация: 3.03.2007
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