Зинедин Зидан: доволен тем, как сыграли Роналду и Бензема

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан высказался относительно победы над АПОЭЛ (6:0) в матче Лиги чемпионов."Очень рад, потому что мы не пропустили, забили шесть мячей и сыграли очень хорошо. Доволен тем, как сыграли Роналду и Бензема. Мы знали, что их неудачная серия закончится. Им нужно дальше работать, чтобы продолжать в том же духе.Мы должны быть очень спокойными. В этом сезоне много очень сложных моментов, но сегодня все было хорошо. Доволен всеми игроками в составе, каждый из них вовлечен в процесс подготовки и готов играть", – сказал Зидан.