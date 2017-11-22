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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Массимо Каррера: нам не хватило командного опыта в концовке. В этой ЛЧ мы его получили (видео) (4)
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Зинедин Зидан: доволен тем, как сыграли Роналду и Бензема
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан высказался относительно победы над АПОЭЛ (6:0) в матче Лиги чемпионов.
"Очень рад, потому что мы не пропустили, забили шесть мячей и сыграли очень хорошо. Доволен тем, как сыграли Роналду и Бензема. Мы знали, что их неудачная серия закончится. Им нужно дальше работать, чтобы продолжать в том же духе.
Мы должны быть очень спокойными. В этом сезоне много очень сложных моментов, но сегодня все было хорошо. Доволен всеми игроками в составе, каждый из них вовлечен в процесс подготовки и готов играть", – сказал Зидан.
Sports.ru
"Очень рад, потому что мы не пропустили, забили шесть мячей и сыграли очень хорошо. Доволен тем, как сыграли Роналду и Бензема. Мы знали, что их неудачная серия закончится. Им нужно дальше работать, чтобы продолжать в том же духе.
Мы должны быть очень спокойными. В этом сезоне много очень сложных моментов, но сегодня все было хорошо. Доволен всеми игроками в составе, каждый из них вовлечен в процесс подготовки и готов играть", – сказал Зидан.
Sports.ru
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