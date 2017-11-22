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Зинедин Зидан: доволен тем, как сыграли Роналду и Бензема

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан высказался относительно победы над АПОЭЛ (6:0) в матче Лиги чемпионов.

"Очень рад, потому что мы не пропустили, забили шесть мячей и сыграли очень хорошо. Доволен тем, как сыграли Роналду и Бензема. Мы знали, что их неудачная серия закончится. Им нужно дальше работать, чтобы продолжать в том же духе.

Мы должны быть очень спокойными. В этом сезоне много очень сложных моментов, но сегодня все было хорошо. Доволен всеми игроками в составе, каждый из них вовлечен в процесс подготовки и готов играть", – сказал Зидан.

Sports.ru
Теги: Зидан Реал
Сегодня, 10:13
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