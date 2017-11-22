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Болельщик "Енисея" погиб в драке с фанатами "Сибири"

Болельщик "Енисея" погиб в драке с фанатами "Сибири", информирует "Фан-сектор Красноярск|Ultras" "ВКонтакте". Сообщается, что 30-летний Эдуард Самышкин скончался в Новосибирске после драки футбольных фанатов.

Инцидент произошел 18 ноября после матча "Сибири" с волгоградским "Ротором" в 24-м туре ФНЛ. Красноярские фанаты приехали в Новосибирск чтобы выяснить отношения из-за баннеров, которые новосибирские ультрас отобрали в драке еще 30 сентября.

"По приезду на место лидеры СФГ, с которыми до этого велся диалог и с которыми должен был быть забив, уходят в сторону. Из соседнего спортзала выбегают спортики в чем были: в шортах и ракушках. 20 на 13, жесткий добив коленями в головы. Один из красноярцев остается на ногах, его хлопают по плечу, благодарят за бой. Неожиданно подлетает новосибирец и с криком «Я сказал лежать» выбивает два передних зуба. Один из красноярцев не поднимается. Скорая. Местные достают у него из кармана паспорт, мотивируя это тем, что помогут парню в больнице. Суматоха. Скорая на месте. Парень мертв, ему пробили висок и сломали шейные позвонки", — говорится в сообщении группы White United Ultras.
Теги: Енисей
Сегодня, 10:18
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