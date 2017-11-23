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Сборная Италии может занять место сборной Перу на ЧМ-2018

Сборная Перу могут исключить из числа участников чемпионата мира-2018, передает Libero.

Сообщается, что причиной стал закон, по которому национальная федерация футбола становится подконтрольной правительству страны. В ФИФА всегда строго относятся к вмешательству государства в футбольные дела.

В случае отстранения перуанцев их место займет сборная Италии. Причины такой замены не указываются.
Теги: Сборная Перу
Сегодня, 02:46
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№4 Написал: Цезарь (Сегодня, 03:04) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ckorp
Начинается котовасия. Бедные перуанцы.

все норм будет. Повесят же весь парламент перуанский иначе
Регистрация: 21.09.2017
№3 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 03:01) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Начинается котовасия. Бедные перуанцы.
Регистрация: 9.11.2010
№2 Написал: Цезарь (Сегодня, 03:00) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
А у нас РФС независимый? smile И даже в КНДР независимый и только в Перу его хотят подчинить государству smirk
Регистрация: 21.09.2017
№1 Написал: n_uts _ _ _ _ _ _ _ (Сегодня, 02:56) #
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online
Болеет за:
КАМАЗ
Тогда лучше Голландию


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&#128017;
Регистрация: 23.01.2015
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