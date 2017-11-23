Сборная Италии может занять место сборной Перу на ЧМ-2018

Сборная Перу могут исключить из числа участников чемпионата мира-2018, передает Libero.Сообщается, что причиной стал закон, по которому национальная федерация футбола становится подконтрольной правительству страны. В ФИФА всегда строго относятся к вмешательству государства в футбольные дела.В случае отстранения перуанцев их место займет сборная Италии. Причины такой замены не указываются.