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Виталий Мутко: Акинфеев - один из лучших вратарей Европы

Президент РФС, вице-премьер РФ Виталий Мутко высказал мнение об игре ЦСКА с "Бенфикой" и вратаре Игоре Акинфееве.

"Игорь на сегодня лучший вратарь страны. В моем понимании, он один из лучших вратарей мира и Европы. У него есть качество игры, а не то, что пропустил или нет.

Каждый матч в футболе особенный. Вот "Манчестер Юнайтед" проиграл "Базелю", и теперь у него будет совершенно другой настрой. Классные команды умеют решать задачи, а у нас пока нет умения играть на результат.

Вот "Спартак"… Спокойно доигрывай матч (с "Марибором"), а он пропускает мяч и играет вничью, создавая себе проблемы. Это из раза в раз. Для ЦСКА в Манчестере игра будет непростой, "Манчестер" – это сумасшедшая команда, будет непросто", - передает слова Мутко "Р-Спорт".
Теги: Акинфеев ЦСКА Мутко
Сегодня, 12:51
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№2 Написал: MrRaf Россия (Сегодня, 13:08) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Volodia379,

полюбас,лучший из лучших)
Регистрация: 16.02.2016
№1 Написал: Volodia379 (Сегодня, 12:58) #
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Я думаю что Виталий Мутко то же один из лучших функционеров мира и Европы! smirk
Регистрация: 11.04.2016
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