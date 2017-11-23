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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Виталий Мутко: Акинфеев - один из лучших вратарей Европы
Президент РФС, вице-премьер РФ Виталий Мутко высказал мнение об игре ЦСКА с "Бенфикой" и вратаре Игоре Акинфееве.
"Игорь на сегодня лучший вратарь страны. В моем понимании, он один из лучших вратарей мира и Европы. У него есть качество игры, а не то, что пропустил или нет.
Каждый матч в футболе особенный. Вот "Манчестер Юнайтед" проиграл "Базелю", и теперь у него будет совершенно другой настрой. Классные команды умеют решать задачи, а у нас пока нет умения играть на результат.
Вот "Спартак"… Спокойно доигрывай матч (с "Марибором"), а он пропускает мяч и играет вничью, создавая себе проблемы. Это из раза в раз. Для ЦСКА в Манчестере игра будет непростой, "Манчестер" – это сумасшедшая команда, будет непросто", - передает слова Мутко "Р-Спорт".
"Игорь на сегодня лучший вратарь страны. В моем понимании, он один из лучших вратарей мира и Европы. У него есть качество игры, а не то, что пропустил или нет.
Каждый матч в футболе особенный. Вот "Манчестер Юнайтед" проиграл "Базелю", и теперь у него будет совершенно другой настрой. Классные команды умеют решать задачи, а у нас пока нет умения играть на результат.
Вот "Спартак"… Спокойно доигрывай матч (с "Марибором"), а он пропускает мяч и играет вничью, создавая себе проблемы. Это из раза в раз. Для ЦСКА в Манчестере игра будет непростой, "Манчестер" – это сумасшедшая команда, будет непросто", - передает слова Мутко "Р-Спорт".
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