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Игорь Акинфеев не попал в команду недели Лиги чемпионов

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не попал в команду недели Лиги чемпионов.

Акинфеев набрал 7 очков, но уступил стражу ворот "Барселоны" Марку-Андре тер Штегену.

Команда недели Лиги чемпионов выглядит так: Тер Штеген, Альбиоль, Ланг, Начо, Виллиан, Верратти, Толиссо, Азар, Неймар, Роналду, Фирмино.

УЕФА
Теги: Акинфеев ЦСКА
Сегодня, 18:17
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(2)
№10 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:40) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Сибирь»
А до этого что, всегда попадал?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№9 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 19:32) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: FC CSKA
Цитата: golden Axe
совсем не уважают Игорька,первый раз за 11 лет на ноль сыграл и не оваций тебе,не фанфар,лишь только жиденькие аплодисменты кучки истинных ормейцев,которые снова затянули свою мантру про то что он лучший))

Вот блин, постой хоть раз в "раме"....как ты обосрёшься жиденько

Зачем ему в раму, чтоб жидко обделаться? Достаточно того, что он спартач, ему не привыкать)


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№8 Написал: dima0501 (Сегодня, 19:27) #
  • -5
  •  (5)

А с чего он должен был попасть,носятся с этим акинфеевым как с писанной торбой. А он средненький не надежный вратаришко.
Регистрация: 28.09.2016
№7 Написал: FC CSKA (Сегодня, 19:21) #
  • +1
  •  (5)
online

Цитата: golden Axe
совсем не уважают Игорька,первый раз за 11 лет на ноль сыграл и не оваций тебе,не фанфар,лишь только жиденькие аплодисменты кучки истинных ормейцев,которые снова затянули свою мантру про то что он лучший))

Вот блин, постой хоть раз в "раме"....как ты обосрёшься жиденько
Регистрация: 23.11.2017
№6 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 19:01) #
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Хм.. ну да.
Но если что наш Денис Давыдов тоже не попал.
Ну так, чтоб знали.
Регистрация: 22.09.2007
№5 Написал: golden Axe (Сегодня, 18:55) #
  • -9
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
совсем не уважают Игорька,первый раз за 11 лет на ноль сыграл и не оваций тебе,не фанфар,лишь только жиденькие аплодисменты кучки истинных ормейцев,которые снова затянули свою мантру про то что он лучший))
Регистрация: 1.02.2017
№4 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 18:31) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Химки»
Ну пля заглавие laughing а,почему должен быть попасть..а,почему Щенников не попал blush а,почему в сборной тура с "Челси не только один игрок,пля у Карабаха" выиграли,какое достижение))) да не в этом дело,просто улыбнуло заглавие..а,Акинфеев входит в пятерку лучших вратарей Евр.однозначно.. в Сборной очень хороший состав собирается,ну Акинфеев это классика,Джикия,Немец в защите.Братья, Зобнин,Кузяев,Головин и так же "классика"Дзагоев в середине и впереди смотря кто в соперники в разных сочетаниях Смолов,Кокорин,Дзюба,в каждой линии сильные игроки,ну и дополнят их известные всем футболисты,вряд ли до лета появится кто то новый,как в этом сезоне Далер,как гром с ясного неба))
Регистрация: 17.03.2008
№3 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:27) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
А должен был?...
Хотя....он же серию прервал, 11-летнюю!! Могли б и включить, такое, действительно, заслуживает внимания.


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:21) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
откровенно говоря в этом туре у Игоря работы то и не было
хотя и у Штегена не больше


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 18:21) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ну если честно, то работы у Акинфеева почти не было


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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