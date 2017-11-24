Робиньо обжалует приговор ро делу об изнасиловании

Бывший форвард сборной Бразилии Робиньо, выступающий за "Атлетико Минейро", отрицает свою вину по обвинению в изнасиловании и намерен обжаловать приговор."Робиньо уже защищал себя от этих обвинений и настаивает, что не участвовал в этом эпизоде. Все юридические шаги для обжалования этого решения первой инстанции уже предпринимаются", - сообщила адвокат футболиста Мариса Алия.Ранее сообщалось, что Робиньо приговорен к девяти годам тюремного заключения.