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Робиньо обжалует приговор ро делу об изнасиловании

Бывший форвард сборной Бразилии Робиньо, выступающий за "Атлетико Минейро", отрицает свою вину по обвинению в изнасиловании и намерен обжаловать приговор.

"Робиньо уже защищал себя от этих обвинений и настаивает, что не участвовал в этом эпизоде. Все юридические шаги для обжалования этого решения первой инстанции уже предпринимаются", - сообщила адвокат футболиста Мариса Алия.

Ранее сообщалось, что Робиньо приговорен к девяти годам тюремного заключения.

ТАСС
Теги: Робиньо
Сегодня, 08:54
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