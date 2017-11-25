Евгений Башкиров: Одно слово - стыдно

После матча с "Шинником" журналисты попросили дать свой комментарий полузащитника "Крыльев Советов" Евгения Башкирова. Евгений вежливо отказал, сказав, что может произнести только одно слово - "Стыдно".Напомним, "Крылья Советов" вели со счетом 3:0, но "Шиннику" удалось отыграться и увезти из Самару ничью.