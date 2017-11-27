Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Зенит" и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Максим Деменко: матч между "Спартаком" и "Зенитом" - это торт!

Бывший футболист "Зенита" Максим Деменко поделился ожиданиями от предстоящего матча петербургского клуба со «Спартаком». Встреча 18-го тура РФПЛ состоится сегодня в Москве.

"Игра "Спартак" – "Зенит" - это торт! "Спартаку", чтобы приблизиться, нужна победа. "Зениту" нужно не допустить этот момент. Играют две интересные команды. В любом случае не будет никакого закрытого футбола обе команды играют в открытый. Каждый будет ставить свою модель, но точно будут забитые голы.

Думаю, в матче со "Спартаком" у "Зенита" будет интегрированный состав. Понятно, что Лунёв сейчас не играет из-за травмы, будет Лодыгин стоять. Однозначно будут играть Смольников, Кокорин, Мевля, Маммана. Выйдет оптимальный состав, который Манчини выберет. Игроки, которые не играли, однозначно будут готовиться к этому матчу", - передает слова Деменко "Чемпионат".
Теги: Деменко Спартак Зенит
Сегодня, 10:31
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.