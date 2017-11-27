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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Максим Деменко: матч между "Спартаком" и "Зенитом" - это торт!
Бывший футболист "Зенита" Максим Деменко поделился ожиданиями от предстоящего матча петербургского клуба со «Спартаком». Встреча 18-го тура РФПЛ состоится сегодня в Москве.
"Игра "Спартак" – "Зенит" - это торт! "Спартаку", чтобы приблизиться, нужна победа. "Зениту" нужно не допустить этот момент. Играют две интересные команды. В любом случае не будет никакого закрытого футбола обе команды играют в открытый. Каждый будет ставить свою модель, но точно будут забитые голы.
Думаю, в матче со "Спартаком" у "Зенита" будет интегрированный состав. Понятно, что Лунёв сейчас не играет из-за травмы, будет Лодыгин стоять. Однозначно будут играть Смольников, Кокорин, Мевля, Маммана. Выйдет оптимальный состав, который Манчини выберет. Игроки, которые не играли, однозначно будут готовиться к этому матчу", - передает слова Деменко "Чемпионат".
"Игра "Спартак" – "Зенит" - это торт! "Спартаку", чтобы приблизиться, нужна победа. "Зениту" нужно не допустить этот момент. Играют две интересные команды. В любом случае не будет никакого закрытого футбола обе команды играют в открытый. Каждый будет ставить свою модель, но точно будут забитые голы.
Думаю, в матче со "Спартаком" у "Зенита" будет интегрированный состав. Понятно, что Лунёв сейчас не играет из-за травмы, будет Лодыгин стоять. Однозначно будут играть Смольников, Кокорин, Мевля, Маммана. Выйдет оптимальный состав, который Манчини выберет. Игроки, которые не играли, однозначно будут готовиться к этому матчу", - передает слова Деменко "Чемпионат".
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