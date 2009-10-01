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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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13:36
Андрей Червиченко: в матче "Спартак" - "Зенит" Мешков будет пытаться стащить матч к ничьей (5)
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Андрей Червиченко: в матче "Спартак" - "Зенит" Мешков будет пытаться стащить матч к ничьей
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался относительно матча 18-го тура РФПЛ "Спартак" - "Зенит".
"Сможет ли "Спартак" не допустить того питерского унижения? "Спартак" способен на всё. Я не жду голевой феерии. Хотя у обеих команд оборона оставляет желать лучшего, но будет больше строгости в игре. Матч будет много значить, поскольку поражение красно-белых окончательно обозначит испарение всех шансов на чемпионство в этом году.
Потому что "Локомотив", несмотря на своё нытьё по поводу поездки в Хабаровск, возьмёт три очка. А если «Зенит» не выиграет, то для него чемпионство тоже становится проблематичным, потому что "Локомотив" оторвётся.
Мы же помним про присутствие Сухины в "Локомотиве". Да ещё и на это наложим факт назначения Мешкова на матч "Спартак" - "Зенит". Поэтому в закулисье в этом году "Локомотив" вряд ли даст возможность себя догнать. Я думаю, что Мешков будет пытаться стащить матч к ничейному результату.
Стала ли команда Карреры сильнее с того разгрома? Тогда красно-белые продолжали праздновать. Сейчас похмелье прошло, праздники подошли к завершению. Иногда у них получается очень хорошо, иногда очень несуразно.
Самая большая проблема - в обороне. Удивительно, что тренер по обороне, коим является Каррера, не может её наладить. Что касается предстоящего матча, то поставлю на результативную ничью – 2:2", - передает слова Червиченко "Чемпионат".
"Сможет ли "Спартак" не допустить того питерского унижения? "Спартак" способен на всё. Я не жду голевой феерии. Хотя у обеих команд оборона оставляет желать лучшего, но будет больше строгости в игре. Матч будет много значить, поскольку поражение красно-белых окончательно обозначит испарение всех шансов на чемпионство в этом году.
Потому что "Локомотив", несмотря на своё нытьё по поводу поездки в Хабаровск, возьмёт три очка. А если «Зенит» не выиграет, то для него чемпионство тоже становится проблематичным, потому что "Локомотив" оторвётся.
Мы же помним про присутствие Сухины в "Локомотиве". Да ещё и на это наложим факт назначения Мешкова на матч "Спартак" - "Зенит". Поэтому в закулисье в этом году "Локомотив" вряд ли даст возможность себя догнать. Я думаю, что Мешков будет пытаться стащить матч к ничейному результату.
Стала ли команда Карреры сильнее с того разгрома? Тогда красно-белые продолжали праздновать. Сейчас похмелье прошло, праздники подошли к завершению. Иногда у них получается очень хорошо, иногда очень несуразно.
Самая большая проблема - в обороне. Удивительно, что тренер по обороне, коим является Каррера, не может её наладить. Что касается предстоящего матча, то поставлю на результативную ничью – 2:2", - передает слова Червиченко "Чемпионат".
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