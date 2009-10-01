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Андрей Червиченко: в матче "Спартак" - "Зенит" Мешков будет пытаться стащить матч к ничьей

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался относительно матча 18-го тура РФПЛ "Спартак" - "Зенит".

"Сможет ли "Спартак" не допустить того питерского унижения? "Спартак" способен на всё. Я не жду голевой феерии. Хотя у обеих команд оборона оставляет желать лучшего, но будет больше строгости в игре. Матч будет много значить, поскольку поражение красно-белых окончательно обозначит испарение всех шансов на чемпионство в этом году.

Потому что "Локомотив", несмотря на своё нытьё по поводу поездки в Хабаровск, возьмёт три очка. А если «Зенит» не выиграет, то для него чемпионство тоже становится проблематичным, потому что "Локомотив" оторвётся.

Мы же помним про присутствие Сухины в "Локомотиве". Да ещё и на это наложим факт назначения Мешкова на матч "Спартак" - "Зенит". Поэтому в закулисье в этом году "Локомотив" вряд ли даст возможность себя догнать. Я думаю, что Мешков будет пытаться стащить матч к ничейному результату.

Стала ли команда Карреры сильнее с того разгрома? Тогда красно-белые продолжали праздновать. Сейчас похмелье прошло, праздники подошли к завершению. Иногда у них получается очень хорошо, иногда очень несуразно.

Самая большая проблема - в обороне. Удивительно, что тренер по обороне, коим является Каррера, не может её наладить. Что касается предстоящего матча, то поставлю на результативную ничью – 2:2", - передает слова Червиченко "Чемпионат".
Теги: Червиченко Спартак Зенит
Сегодня, 13:36
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№5 Написал: trent (Сегодня, 14:27) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: alexpyat
Червиченко лишь бы грязь найти... Полный бред...

это же ваш кореш был всегда...когда грязь лил на Спартак, вы тут друг друга в дёсны жахали с конебомжами, а чё сейчас?
это же корифан ваш, ёпта.... laughing


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№4 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 14:03) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Ну с другой стороны, уже писалось про то, что мешком ученик сухины и они в очень хороших отношениях. И именно его ставят на матч Локо-Зенит и Зенит-Спартак, что-то в этом есть, хотя все-таки надеюсь, что это паранойя от червяка и не более того.


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Регистрация: 30.07.2009
№3 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 13:58) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Червиченко лишь бы грязь найти... Полный бред...
Регистрация: 23.03.2016
№2 Написал: nedva Russia (Сегодня, 13:51) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Ещё матч не начался, а Оно уже завоняло...
Регистрация: 23.11.2009
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 13:48) #
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  •  (5)
online

ЕСЛИ ТАКОЙ УМНЫЙ...то по чему ты в го-не....тупая толстая ро...жа...и всё в тебе остальное не приятное и противное ....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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