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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Эмилиано Ригони: в России немало крепких команд с серьезным опытом в еврокубках
Аргентинский нападающий "Зенита" Эмилиано Ригони высказал мнение о российской премьер-лиге.
"Здесь есть немало крепких команд с серьезным опытом в еврокубках. Думаю, местная премьер-лига имеет большой потенциал. Хотя играть при температуре пять-шесть градусов выше нуля - это ужасно. Мне нужно около 15 минут, чтобы полноценно разогреться.
Чемпионат мира? Я бы посоветовал аргентинским фанатам приехать в Россию. Летом здесь климат очень хороший, к тому же крупные города очень красивы - что Москва, что Санкт-Петербург.
Становится все более ощутимо приближение чемпионата мира - атмосфера в России очень хорошая. Безопасность здесь тоже на высоком уровне. В "Зените" мы, аргентинцы, чувствуем себя очень спокойно, осваиваемся день ото дня", - передает слова Ригони "Газета.Ru".
"Здесь есть немало крепких команд с серьезным опытом в еврокубках. Думаю, местная премьер-лига имеет большой потенциал. Хотя играть при температуре пять-шесть градусов выше нуля - это ужасно. Мне нужно около 15 минут, чтобы полноценно разогреться.
Чемпионат мира? Я бы посоветовал аргентинским фанатам приехать в Россию. Летом здесь климат очень хороший, к тому же крупные города очень красивы - что Москва, что Санкт-Петербург.
Становится все более ощутимо приближение чемпионата мира - атмосфера в России очень хорошая. Безопасность здесь тоже на высоком уровне. В "Зените" мы, аргентинцы, чувствуем себя очень спокойно, осваиваемся день ото дня", - передает слова Ригони "Газета.Ru".
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