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Сборная ФНЛ сыграла вничью со сборной второй лиги Италии

Сборная Футбольной национальной лиги сыграла вничью со сборной итальянской серии B в товарищеском матче.

Товарищеский матч

Сборная Серии B – Сборная ФНЛ

Голы: Соболев, 25, Скопинцев, 26, Гумина, 45, 52

Сборная Серии B: Нобиле, Казале, Мантовани, Джермони (Прокопио, 60), Сантис (Семприни, 49), Фьордилино (Клеменца, 70), Виньяли, Пульезе (Паола, 61), Бифулько (Бальдини, 62), Мариано (Стоппа, 86), Гумина

Сборная ФНЛ: Обухов (Мелихов, 46), Плиев, Шакуро (Маляров, 46), Лихачёв, Сокол, Полубояринов, Камышев (Горулёв, 46), Бабаев (Мостовой, 46), Фомин, Скопинцев, Соболев

Предупреждения: Лихачёв, 3, Шакуро, 35, Виньяли, 88.
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