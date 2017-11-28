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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Сборная ФНЛ сыграла вничью со сборной второй лиги Италии
Сборная Футбольной национальной лиги сыграла вничью со сборной итальянской серии B в товарищеском матче.
Товарищеский матч
Сборная Серии B – Сборная ФНЛ
Голы: Соболев, 25, Скопинцев, 26, Гумина, 45, 52
Сборная Серии B: Нобиле, Казале, Мантовани, Джермони (Прокопио, 60), Сантис (Семприни, 49), Фьордилино (Клеменца, 70), Виньяли, Пульезе (Паола, 61), Бифулько (Бальдини, 62), Мариано (Стоппа, 86), Гумина
Сборная ФНЛ: Обухов (Мелихов, 46), Плиев, Шакуро (Маляров, 46), Лихачёв, Сокол, Полубояринов, Камышев (Горулёв, 46), Бабаев (Мостовой, 46), Фомин, Скопинцев, Соболев
Предупреждения: Лихачёв, 3, Шакуро, 35, Виньяли, 88.
Товарищеский матч
Сборная Серии B – Сборная ФНЛ
Голы: Соболев, 25, Скопинцев, 26, Гумина, 45, 52
Сборная Серии B: Нобиле, Казале, Мантовани, Джермони (Прокопио, 60), Сантис (Семприни, 49), Фьордилино (Клеменца, 70), Виньяли, Пульезе (Паола, 61), Бифулько (Бальдини, 62), Мариано (Стоппа, 86), Гумина
Сборная ФНЛ: Обухов (Мелихов, 46), Плиев, Шакуро (Маляров, 46), Лихачёв, Сокол, Полубояринов, Камышев (Горулёв, 46), Бабаев (Мостовой, 46), Фомин, Скопинцев, Соболев
Предупреждения: Лихачёв, 3, Шакуро, 35, Виньяли, 88.
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