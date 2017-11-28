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ФИФА смоделировала жеребьевку ЧМ-2018. России в соперники попались Швейцария, Египет и Австралия

Пресс-служба ФИФА представила видео-инструкцию предстоящей церемонии жеребьевки ЧМ-2018.

Компьютер смоделировал вариант распределения 32 команд по 8 группам.

Россия, находящаяся в первой корзине как страна-организатор турнира, попала в группу А со Швейцарией, Египтом и Австралией.

ФИФА смоделировала жеребьевку ЧМ-2018. России в соперники попались Швейцария, Египет и Австралия
Теги: Сборная России
Сегодня, 22:21
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№4 Написал: bobovzenit Калининград (Сегодня, 22:34) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Во как. А я что то думал, что уже 1 декабря настало и я пропустил жеребьёвку. Что за дебилизм: видео инструкция предстоящей жеребьёвки...компьётер смоделировал вариант...Давайте ещё там какого-нибудь кота Баюна позовём, осьминога, единорога, бабку гадалку и т.п.,чтоб предугадали: какие нам всё-таки попадутся соперники. Ну это пин...дец, товарищи, просто пин...дец!!!
Регистрация: 26.10.2016
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 22:31) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
Не, этот вариант нашим никак не подходит.

вово, докатились
даже докатились до такого, что Австралия без Видуки, Кьюэлла, Шварцера, Брэтта Эмертона, Брешиано уже кажется грозным соперником


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№2 Написал: EldarSab Россия (Сегодня, 22:27) #
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online
Болеет за:
«Анжи»
Е нормальная группа была бы
Регистрация: 12.05.2012
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:23) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Не, этот вариант нашим никак не подходит.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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