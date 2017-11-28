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Сэм Эллардайс в ближайшие сутки станет новым главным тренером "Эвертона"

Бывший главный тренер "Ньюкасла", "Вест Хэма" и "Сандерленда" Сэм Эллардайс в ближайшие сутки возглавит "Эвертон", сообщает The Sun.

Напомним, 23 октября Роналд Куман покинул должность главного тренера "Эвертона". В настоящее время команда занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.
Теги: Эллардайс Эвертон
Вчера, 22:38
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