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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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СМИ: Алишер Усманов готов сделать предложение о покупке "Андерлехта"
Российский бизнесмен Алишер Усманов намерен сделать предложение о покупке бельгийского "Андерлехта" за более чем 100 млн евро, передает Derniere heure.
"Новый поворот в саге о продаже футбольного клуба "Андерлехт": его намерен купить Алишер Усманов, российский бизнесмен узбекского происхождения. Он намеревается сделать предложение, которое превысит 100 миллионов (евро)", - пишет издание.
Ранее в пресс-службе бизнесмена сообщили, что Усманову предложили приобрести "Андерлехт", но никаких решений пока принято не было.
По данным газеты, кроме Усманова, на приобретение "Андерлехта" претендуют Пол Гейсенс и Вутер Ванденхауте, которые хотят совместно приобрести клуб. Потенциальные покупатели предлагают за "Андерлехт" около 80 миллионов евро. В настоящее время владельцем клуба является Роджер Ванден Сток.
Р-Спорт
"Новый поворот в саге о продаже футбольного клуба "Андерлехт": его намерен купить Алишер Усманов, российский бизнесмен узбекского происхождения. Он намеревается сделать предложение, которое превысит 100 миллионов (евро)", - пишет издание.
Ранее в пресс-службе бизнесмена сообщили, что Усманову предложили приобрести "Андерлехт", но никаких решений пока принято не было.
По данным газеты, кроме Усманова, на приобретение "Андерлехта" претендуют Пол Гейсенс и Вутер Ванденхауте, которые хотят совместно приобрести клуб. Потенциальные покупатели предлагают за "Андерлехт" около 80 миллионов евро. В настоящее время владельцем клуба является Роджер Ванден Сток.
Р-Спорт
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