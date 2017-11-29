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СМИ: Алишер Усманов готов сделать предложение о покупке "Андерлехта"

Российский бизнесмен Алишер Усманов намерен сделать предложение о покупке бельгийского "Андерлехта" за более чем 100 млн евро, передает Derniere heure.

"Новый поворот в саге о продаже футбольного клуба "Андерлехт": его намерен купить Алишер Усманов, российский бизнесмен узбекского происхождения. Он намеревается сделать предложение, которое превысит 100 миллионов (евро)", - пишет издание.

Ранее в пресс-службе бизнесмена сообщили, что Усманову предложили приобрести "Андерлехт", но никаких решений пока принято не было.

По данным газеты, кроме Усманова, на приобретение "Андерлехта" претендуют Пол Гейсенс и Вутер Ванденхауте, которые хотят совместно приобрести клуб. Потенциальные покупатели предлагают за "Андерлехт" около 80 миллионов евро. В настоящее время владельцем клуба является Роджер Ванден Сток.

Р-Спорт
Теги: Андерлехт Усманов
Сегодня, 11:36
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№3 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 12:53) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: evgenij
может конюшню -обидно наблюдать за хорошей командой как она умирает confused

ничего не обидно. Деньги должны идти на укрепление обороны страны. Враг не дремлет.

Цитата: Volodia379
Динамо купите дешевле обойдется и патриотично! smirk

вас уже покупали. нефортовые вы, после ваших покупок одни уголовные дела. Ваш Погребняк стоит как весь Андерлехт.
Регистрация: 2.08.2010
№2 Написал: evgenij (Сегодня, 12:42) #
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Болеет за:
«Терек»
может конюшню -обидно наблюдать за хорошей командой как она умирает confused
Регистрация: 27.11.2017
№1 Написал: Volodia379 (Сегодня, 12:11) #
  • 0
  •  (0)

Динамо купите дешевле обойдется и патриотично! smirk
Регистрация: 11.04.2016
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