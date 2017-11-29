СМИ: Алишер Усманов готов сделать предложение о покупке "Андерлехта"

Российский бизнесмен Алишер Усманов намерен сделать предложение о покупке бельгийского "Андерлехта" за более чем 100 млн евро, передает Derniere heure."Новый поворот в саге о продаже футбольного клуба "Андерлехт": его намерен купить Алишер Усманов, российский бизнесмен узбекского происхождения. Он намеревается сделать предложение, которое превысит 100 миллионов (евро)", - пишет издание.Ранее в пресс-службе бизнесмена сообщили, что Усманову предложили приобрести "Андерлехт", но никаких решений пока принято не было.По данным газеты, кроме Усманова, на приобретение "Андерлехта" претендуют Пол Гейсенс и Вутер Ванденхауте, которые хотят совместно приобрести клуб. Потенциальные покупатели предлагают за "Андерлехт" около 80 миллионов евро. В настоящее время владельцем клуба является Роджер Ванден Сток.