Антон Митрюшкин из-за травмы выбыл до конца года

Российский голкипер "Сьона" Антон Митрюшкин в матче с "Грассхоппером" (3:0) из-за повреждения после столкновения в одном из эпизодов избежал серьезной травмы.У игрока было подозрение на разрыв крестообразных связок, но обследование выявило только растяжение связок. Воспитанник "Спартак" не сыграет до конца года.