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Антон Митрюшкин из-за травмы выбыл до конца года

Российский голкипер "Сьона" Антон Митрюшкин в матче с "Грассхоппером" (3:0) из-за повреждения после столкновения в одном из эпизодов избежал серьезной травмы.

У игрока было подозрение на разрыв крестообразных связок, но обследование выявило только растяжение связок. Воспитанник "Спартак" не сыграет до конца года.
Теги: Митрюшкин Сьон
Сегодня, 02:03
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