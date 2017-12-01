Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Новости партнеров
Лента новостей:
22:44
Андрей Червиченко: матч был кристально честным. Просто «Спартаку» в очередной раз повезло (26)
Андрей Червиченко: матч был кристально честным. Просто «Спартаку» в очередной раз повезло (26)
21:42
Массимо Каррера: не важно, против кого мы играем, как зовут соперника. Нужно биться до конца (12)
Массимо Каррера: не важно, против кого мы играем, как зовут соперника. Нужно биться до конца (12)
17:17
Леонид Слуцкий: если хотите посмотреть лучший турнир в мире, то должны отправиться в Россию (2)
Леонид Слуцкий: если хотите посмотреть лучший турнир в мире, то должны отправиться в Россию (2)
16:04
Роман Бабаев: скорее всего, покажем трансляцию жеребьевки ЧМ на табло перед матчем с "Тосно" (1)
Роман Бабаев: скорее всего, покажем трансляцию жеребьевки ЧМ на табло перед матчем с "Тосно" (1)
Игорь Колыванов: хотелось бы, чтобы сборная России вышла из этой группы с первого места
Заслуженный тренер России Игорь Колыванов в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой подвел итоги жеребьевки чемпионата мира, определившей в соперники сборной России команды Уругвая, Саудовской Аравии и Египта.
- Довольны жребием?
- Если посмотреть на другие группы, то нам достались не самые сильные соперники. За исключением Уругвая. Конечно, уругвайцы — действительно очень сильные оппоненты, - отметил Колыванов. - Сборные Саудовской Аравии и Египта в деле особо не приходилось видеть, поскольку эти команды в последнее время были не на слуху. Сложно о них говорить - «темные лошадки». В принципе хорошая, проходимая группа. Так что нашей команде надо пожелать удачи. И чтобы вышла она с первого места. Очень этого хочется. Будем надеяться.
- Статистика выступлений нашей сборной говорит о том, что нашей команде нужен, напротив, хороший раздражитель в лице сильного оппонента.
- Это непростой вопрос. «Группу смерти», как у команды Аргентины, тоже нежелательно иметь. Тут Нигерия и Хорватия. Сборная Исландии за последнее время немало сюрпризов преподнесла. Под такое же определение попадает группа, где сошлись Испания и Португалия. Вообще же я считаю, что такие команды, как допустим Панама или опять же Саудовская Аравия — не самые сильные соперники. И вообще там футбол не настолько сильно развит. Будем болеть за наших, но группа у сборной России на самом деле проходимая.
- Если наша команда преодолевает групповой этап, то в плей-офф выходит на соперника из группы «B», в которую попали сборные Испании и Португалии. И, вероятно, придется играть с кем-то из двух маститых соперников...
- А вдруг эти команды не выйдут (Смеется.). Ведь испанцы на последних розыгрышах чемпионатов мира и Европы не очень здорово себя проявили. Если брать во внимание наш последний матч с испанцами, завершившийся вничью, то наши ребята прекрасно себя показали, неожиданно забили три мяча. Но испанцы, наверное, приехали тогда к нам не с тем настроением, как приедут на чемпионат мира. Главное, чтобы ребята подошли к турниру в хорошей физической форме и без травм. В целом у нас хорошая атакующая фаза.
- Довольны жребием?
- Если посмотреть на другие группы, то нам достались не самые сильные соперники. За исключением Уругвая. Конечно, уругвайцы — действительно очень сильные оппоненты, - отметил Колыванов. - Сборные Саудовской Аравии и Египта в деле особо не приходилось видеть, поскольку эти команды в последнее время были не на слуху. Сложно о них говорить - «темные лошадки». В принципе хорошая, проходимая группа. Так что нашей команде надо пожелать удачи. И чтобы вышла она с первого места. Очень этого хочется. Будем надеяться.
- Статистика выступлений нашей сборной говорит о том, что нашей команде нужен, напротив, хороший раздражитель в лице сильного оппонента.
- Это непростой вопрос. «Группу смерти», как у команды Аргентины, тоже нежелательно иметь. Тут Нигерия и Хорватия. Сборная Исландии за последнее время немало сюрпризов преподнесла. Под такое же определение попадает группа, где сошлись Испания и Португалия. Вообще же я считаю, что такие команды, как допустим Панама или опять же Саудовская Аравия — не самые сильные соперники. И вообще там футбол не настолько сильно развит. Будем болеть за наших, но группа у сборной России на самом деле проходимая.
- Если наша команда преодолевает групповой этап, то в плей-офф выходит на соперника из группы «B», в которую попали сборные Испании и Португалии. И, вероятно, придется играть с кем-то из двух маститых соперников...
- А вдруг эти команды не выйдут (Смеется.). Ведь испанцы на последних розыгрышах чемпионатов мира и Европы не очень здорово себя проявили. Если брать во внимание наш последний матч с испанцами, завершившийся вничью, то наши ребята прекрасно себя показали, неожиданно забили три мяча. Но испанцы, наверное, приехали тогда к нам не с тем настроением, как приедут на чемпионат мира. Главное, чтобы ребята подошли к турниру в хорошей физической форме и без травм. В целом у нас хорошая атакующая фаза.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.