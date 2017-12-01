Игорь Колыванов: хотелось бы, чтобы сборная России вышла из этой группы с первого места

Заслуженный тренер России Игорь Колыванов в интервью корреспондентуВиктории Яковлевой подвел итоги жеребьевки чемпионата мира, определившей в соперники сборной России команды Уругвая, Саудовской Аравии и Египта.- Если посмотреть на другие группы, то нам достались не самые сильные соперники. За исключением Уругвая. Конечно, уругвайцы — действительно очень сильные оппоненты, - отметил Колыванов. - Сборные Саудовской Аравии и Египта в деле особо не приходилось видеть, поскольку эти команды в последнее время были не на слуху. Сложно о них говорить - «темные лошадки». В принципе хорошая, проходимая группа. Так что нашей команде надо пожелать удачи. И чтобы вышла она с первого места. Очень этого хочется. Будем надеяться.- Это непростой вопрос. «Группу смерти», как у команды Аргентины, тоже нежелательно иметь. Тут Нигерия и Хорватия. Сборная Исландии за последнее время немало сюрпризов преподнесла. Под такое же определение попадает группа, где сошлись Испания и Португалия. Вообще же я считаю, что такие команды, как допустим Панама или опять же Саудовская Аравия — не самые сильные соперники. И вообще там футбол не настолько сильно развит. Будем болеть за наших, но группа у сборной России на самом деле проходимая.- А вдруг эти команды не выйдут (Смеется.). Ведь испанцы на последних розыгрышах чемпионатов мира и Европы не очень здорово себя проявили. Если брать во внимание наш последний матч с испанцами, завершившийся вничью, то наши ребята прекрасно себя показали, неожиданно забили три мяча. Но испанцы, наверное, приехали тогда к нам не с тем настроением, как приедут на чемпионат мира. Главное, чтобы ребята подошли к турниру в хорошей физической форме и без травм. В целом у нас хорошая атакующая фаза.