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Андреас Гранквист: шведские болельщики оценят Сочи и Екатеринбург

Защитник "Краснодара" Андреас Гранквист высказался относительно шансов выйти из группы на ЧМ-2018. Шведы сыграют с Германией, Мексикой и Южной Кореей.

"Жребий сложный, но в плей-офф выйти можно. На бумаге кажется, что есть более простые группы, но на самом деле везде будет сложно. Германия является фаворитом. Я считаю, что мы вполне реально можем пройти дальше. Это разумная цель.

Мексику видел на Кубке конфедераций летом. Это стабильная команда с сильной обороной и быстрыми контратаками, Южную Корею не знаю.

Большие расстояния между городами? Могу только посочувствовать. Но если вы летите самолетом, то большой разницы нет. Я играл как в Сочи, так и в Екатеринбурге с "Уралом". Это два удивительных и красивых города, шведские болельщики это оценят", - передает слова Гранквиста Aftonbladet.
Теги: Гранквист Сборная Швеции
Сегодня, 12:41
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