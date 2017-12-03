Юпп Хайнкес: считаю, что мы победили заслуженно

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес прокомментировал победу над "Ганновером" (3:1) в чемпионате Германии."В первом тайме дистанция между нашими линиями была слишком велика. "Ганновер" был очень хорошо организован, у нас были проблемы при их переключении из обороны в атаку. Во втором тайме мы играли уверенно, задавали ритм. Мы создали огромное количество моментов, которые не смогли реализовать. В целом считаю, что мы победили заслуженно. Мюллер после долгого перерыва снова играл. Коман тоже был две недели травмирован, Боатенг набирает форму. Все это очень позитивно, я смотрю в направлении оставшихся матчей с оптимизмом", - цитирует Хайнкеса пресс-служба "Баварии".