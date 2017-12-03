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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Виктор Классон: победа над "Ахматом" – больше, чем просто победа
Шведский атакующий полузащитник ФК "Краснодар" Виктор Классон прокомментировал волевую победу своей команды над грозненским "Ахматом".
– Как вы думаете, почему в этот раз пенальти бить пошел именно ваш соотечественник – Андреас Гранквист?
– Прежде всего, Андреас – хороший исполнитель. Он забивал все предыдущие пенальти, за которые брался. Кроме того, пенальти был заработан на Смолове, которого свалили, и он уступил свое право пробить Гранквисту.
– Зная его характер, ожидали, что Гранквист так отреагирует на неудачу, что сам побежит вперед отыгрываться?
– Я не знаю... Думаю, что его игра не зависела бы от забитого пенальти, он бы все равно так поступил. Это его стиль, он сам по себе такой человек.
– Что это был за матч, в котором ваша команда вернулась в игру после 0:2 в первом тайме?
– В эмоциональном плане для нас это была больше, чем просто победа. Мы уступали, но нашли в себе силы перевернуть игру и победить. Я считаю, что это должно дать нам толчок. Это поспособствует нашим дальнейшим успехам.
– Какой этот год выдался лично для вас, Виктор? Вы устали после напряженных матчей за "Краснодар" и за свою национальную команду?
– Это же весело играть столько матчей, это интересно! Еще гораздо приятнее много выигрывать. Мы отыграли много матчей в этом году: я играл за Швецию, за клуб. И там, и здесь мы добились замечательных побед, в сборной отобрались на Чемпионат Мира 2018. Я считаю, когда ты часто играешь, часто выигрываешь, ты совсем не устаешь, ведь победы только придают тебе сил.
Источник: www.rusfootball.info
– Как вы думаете, почему в этот раз пенальти бить пошел именно ваш соотечественник – Андреас Гранквист?
– Прежде всего, Андреас – хороший исполнитель. Он забивал все предыдущие пенальти, за которые брался. Кроме того, пенальти был заработан на Смолове, которого свалили, и он уступил свое право пробить Гранквисту.
– Зная его характер, ожидали, что Гранквист так отреагирует на неудачу, что сам побежит вперед отыгрываться?
– Я не знаю... Думаю, что его игра не зависела бы от забитого пенальти, он бы все равно так поступил. Это его стиль, он сам по себе такой человек.
– Что это был за матч, в котором ваша команда вернулась в игру после 0:2 в первом тайме?
– В эмоциональном плане для нас это была больше, чем просто победа. Мы уступали, но нашли в себе силы перевернуть игру и победить. Я считаю, что это должно дать нам толчок. Это поспособствует нашим дальнейшим успехам.
– Какой этот год выдался лично для вас, Виктор? Вы устали после напряженных матчей за "Краснодар" и за свою национальную команду?
– Это же весело играть столько матчей, это интересно! Еще гораздо приятнее много выигрывать. Мы отыграли много матчей в этом году: я играл за Швецию, за клуб. И там, и здесь мы добились замечательных побед, в сборной отобрались на Чемпионат Мира 2018. Я считаю, когда ты часто играешь, часто выигрываешь, ты совсем не устаешь, ведь победы только придают тебе сил.
Источник: www.rusfootball.info
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