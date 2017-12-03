Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Виктор Классон: победа над "Ахматом" – больше, чем просто победа

Шведский атакующий полузащитник ФК "Краснодар" Виктор Классон прокомментировал волевую победу своей команды над грозненским "Ахматом".

– Как вы думаете, почему в этот раз пенальти бить пошел именно ваш соотечественник – Андреас Гранквист?

– Прежде всего, Андреас – хороший исполнитель. Он забивал все предыдущие пенальти, за которые брался. Кроме того, пенальти был заработан на Смолове, которого свалили, и он уступил свое право пробить Гранквисту.

– Зная его характер, ожидали, что Гранквист так отреагирует на неудачу, что сам побежит вперед отыгрываться?

– Я не знаю... Думаю, что его игра не зависела бы от забитого пенальти, он бы все равно так поступил. Это его стиль, он сам по себе такой человек.

– Что это был за матч, в котором ваша команда вернулась в игру после 0:2 в первом тайме?

– В эмоциональном плане для нас это была больше, чем просто победа. Мы уступали, но нашли в себе силы перевернуть игру и победить. Я считаю, что это должно дать нам толчок. Это поспособствует нашим дальнейшим успехам.

– Какой этот год выдался лично для вас, Виктор? Вы устали после напряженных матчей за "Краснодар" и за свою национальную команду?

– Это же весело играть столько матчей, это интересно! Еще гораздо приятнее много выигрывать. Мы отыграли много матчей в этом году: я играл за Швецию, за клуб. И там, и здесь мы добились замечательных побед, в сборной отобрались на Чемпионат Мира 2018. Я считаю, когда ты часто играешь, часто выигрываешь, ты совсем не устаешь, ведь победы только придают тебе сил.

Источник: www.rusfootball.info
Теги: Краснодар Классон Ахмат
Сегодня, 19:24
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.