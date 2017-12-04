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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сборная лучших игроков 19-го тура (2)
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Сборная неудачников 19-го тура (1)
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Экс-игрок "Халл Сити": что можно ожидать от Слуцкого, который управляет клубом, построенном на песке (4)
Сборная лучших игроков 19-го тура
О феерическом матче от Слая, перевороте имени Смолова и победном голе Дениса Глушакова - традиционный разбор Rusfootball.info самых полезных футболистов завершившегося тура.
Александр Селихов, "Спартак"
Вратари в этом туре ничего выдающегося показывать не стали, так что и главного героя среди них обнаружить было довольно сложно. В связи с этим выбирался он по принципу общей уверенности и надежности. И более цельное впечатление оставил закрепившийся в составе вратарь московского "Спартака".
"Арсенал" нанес больше ударов в створ, но чемпионы выстояли и победили. За сухую игру и недопущенные ошибки в чрезвычайно тяжёлом выезде в Тулу Селихов признается лучшим в воротах на этих выходных.
Лысов, "Локомотив"
Молодой фланговый защитник вышел на замену в очень непростой для команды момент и сделал все, чтобы на следующую встречу Юрий Семин выпустил в основе уже его. Голевая передача на Фарфана позволила "Локомотиву" вырвать победу в игре с "Рубином" и удержать сложившийся отрыв от преследующего "Зенита".
Виктор Васин, ЦСКА
Васин провел хороший матч, в котором сумел отметиться забитым мячом и образцовыми оборонительными действиями. Да, "Тосно" едва ли организовало такой уровень давления, чтобы защитнику сборной пришлось выкладываться без оглядки, но как символ безукоризненного разрушения в исполнении "армейцев" Васин вполне заслуженно в списке лучших.
Владимир Полуяхтов, "Анжи"
"Анжи" разорвал хабаровчан, якобы отвыкших от перелетов и натурального газона из-за долгой домашней серии, в домашнем матче и определил главного аутсайдера этого сезона. Одним из главных творцов этого успеха стал защитник Полуяхтов, справившийся не только со своей первостепенной задачей, но и оформивший второй, во многом определяющий гол. В этом туре защитники много отмечались результативными действиями, и Полуяхтов поддержал новый, приятный для зрителей тренд.
Боян Йокич, "Уфа"
"Уфа" оформила свой первый разгром в российской премьер-лиге, а правый защитник команды Семака стал автором голевой передачи. Йокич провел добротный матч, тем более отметился результативно, и полностью заслужил свое место среди лучших.
Александр Ташаев, "Динамо"
"Динамовцы" наконец-то победили - до минувших выходных команда Хохлова не знала успеха практически два месяца. Два мяча в конце первого тайма помогли "бело-голубым" одолеть "Ростов". Один из них записал на свое имя фланговый полузащитник Александр Ташаев. Россиянин провел достаточно ровный, неплохой матч, пусть во втором тайме он существенно сбавил обороты. С другой стороны, зачем москвичам что-то выдумать, выигрывая в два мяча?
Денис Глушаков, "Спартак"
Мы уже кратко упомянули Тулу в самом начале нашего материала, но теперь вернемся к подлинному герою пятничного противостояния. Денис Глушаков устроил, конечно, не похороны, но кое-что близкое к этому. На тяжелейшем газоне, при отчаянном сопротивлении не желавшего уступать "Арсенала" москвичи все-таки своего добились - и автором победного гола стал капитан команды Денис Глушаков. И пусть в этом забитом мяче не было легкости, изящества и футбольной красоты. В нем было кое-что не менее важное - определение итогового результата.
Бибарс Натхо, ЦСКА
"Армейцы" устроили полноценный разнос несчастному "Тосно" и отметить можно было бы игроков в красно-синей гораздо больше, но сделать этого не позволяет откровенная слабость противника. Так что остановимся на двоих и выделим вместе с Васиным Бибарса Натхо. Израильтянин, который из-за проблем ЦСКА с составом начал получать гораздо больше игрового времени, здорово прибавил в заключительной части этого года. В игре с "Тосно" Бибарс довольно наглядно это продемонстрировал, оформив гол и голевую передачу.
Жоаозиньо, "Краснодар"
"Краснодар", провалив начало игры с "Ахматом", сумел исправиться и по ходу второго тайма забил три, одержав волевую победу. В составе "быков" наравне с Фёдором Смоловым, о котором речь пойдет чуть далее, выделился Жоаозиньо. Он вышел на поле уже после перерыва и сумел забить победный, третий гол "Краснодара" в этой встрече.
Слай, "Уфа"
Одна из главных надежд русского футбола провел, можно сказать, выдающийся матч. Фёдор активно участвовал в возвращении своей команды. Сначала он забил сам, раскрепостив в начале второго тайма партнеров, а затем заработал пенальти. И пусть нарушение было вне штрафной площади - тут вопросы, скорее, к арбитру, нежели к футболисту.
Фёдор Смолов, "Краснодар"
А вот и главное действующее лицо всех выходных. Игбун выдал подлинный бенефис, став главным виновником разгрома "Амкара". Два гола и одна голевая передача делает "уфимского" нападающего самым полезным и важным игроком этого тура. И не будет лишний раз напомнить, что результат этот стал для клуба историческим.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Александр Селихов, "Спартак"
Вратари в этом туре ничего выдающегося показывать не стали, так что и главного героя среди них обнаружить было довольно сложно. В связи с этим выбирался он по принципу общей уверенности и надежности. И более цельное впечатление оставил закрепившийся в составе вратарь московского "Спартака".
"Арсенал" нанес больше ударов в створ, но чемпионы выстояли и победили. За сухую игру и недопущенные ошибки в чрезвычайно тяжёлом выезде в Тулу Селихов признается лучшим в воротах на этих выходных.
Лысов, "Локомотив"
Молодой фланговый защитник вышел на замену в очень непростой для команды момент и сделал все, чтобы на следующую встречу Юрий Семин выпустил в основе уже его. Голевая передача на Фарфана позволила "Локомотиву" вырвать победу в игре с "Рубином" и удержать сложившийся отрыв от преследующего "Зенита".
Виктор Васин, ЦСКА
Васин провел хороший матч, в котором сумел отметиться забитым мячом и образцовыми оборонительными действиями. Да, "Тосно" едва ли организовало такой уровень давления, чтобы защитнику сборной пришлось выкладываться без оглядки, но как символ безукоризненного разрушения в исполнении "армейцев" Васин вполне заслуженно в списке лучших.
Владимир Полуяхтов, "Анжи"
"Анжи" разорвал хабаровчан, якобы отвыкших от перелетов и натурального газона из-за долгой домашней серии, в домашнем матче и определил главного аутсайдера этого сезона. Одним из главных творцов этого успеха стал защитник Полуяхтов, справившийся не только со своей первостепенной задачей, но и оформивший второй, во многом определяющий гол. В этом туре защитники много отмечались результативными действиями, и Полуяхтов поддержал новый, приятный для зрителей тренд.
Боян Йокич, "Уфа"
"Уфа" оформила свой первый разгром в российской премьер-лиге, а правый защитник команды Семака стал автором голевой передачи. Йокич провел добротный матч, тем более отметился результативно, и полностью заслужил свое место среди лучших.
Александр Ташаев, "Динамо"
"Динамовцы" наконец-то победили - до минувших выходных команда Хохлова не знала успеха практически два месяца. Два мяча в конце первого тайма помогли "бело-голубым" одолеть "Ростов". Один из них записал на свое имя фланговый полузащитник Александр Ташаев. Россиянин провел достаточно ровный, неплохой матч, пусть во втором тайме он существенно сбавил обороты. С другой стороны, зачем москвичам что-то выдумать, выигрывая в два мяча?
Денис Глушаков, "Спартак"
Мы уже кратко упомянули Тулу в самом начале нашего материала, но теперь вернемся к подлинному герою пятничного противостояния. Денис Глушаков устроил, конечно, не похороны, но кое-что близкое к этому. На тяжелейшем газоне, при отчаянном сопротивлении не желавшего уступать "Арсенала" москвичи все-таки своего добились - и автором победного гола стал капитан команды Денис Глушаков. И пусть в этом забитом мяче не было легкости, изящества и футбольной красоты. В нем было кое-что не менее важное - определение итогового результата.
Бибарс Натхо, ЦСКА
"Армейцы" устроили полноценный разнос несчастному "Тосно" и отметить можно было бы игроков в красно-синей гораздо больше, но сделать этого не позволяет откровенная слабость противника. Так что остановимся на двоих и выделим вместе с Васиным Бибарса Натхо. Израильтянин, который из-за проблем ЦСКА с составом начал получать гораздо больше игрового времени, здорово прибавил в заключительной части этого года. В игре с "Тосно" Бибарс довольно наглядно это продемонстрировал, оформив гол и голевую передачу.
Жоаозиньо, "Краснодар"
"Краснодар", провалив начало игры с "Ахматом", сумел исправиться и по ходу второго тайма забил три, одержав волевую победу. В составе "быков" наравне с Фёдором Смоловым, о котором речь пойдет чуть далее, выделился Жоаозиньо. Он вышел на поле уже после перерыва и сумел забить победный, третий гол "Краснодара" в этой встрече.
Слай, "Уфа"
Одна из главных надежд русского футбола провел, можно сказать, выдающийся матч. Фёдор активно участвовал в возвращении своей команды. Сначала он забил сам, раскрепостив в начале второго тайма партнеров, а затем заработал пенальти. И пусть нарушение было вне штрафной площади - тут вопросы, скорее, к арбитру, нежели к футболисту.
Фёдор Смолов, "Краснодар"
А вот и главное действующее лицо всех выходных. Игбун выдал подлинный бенефис, став главным виновником разгрома "Амкара". Два гола и одна голевая передача делает "уфимского" нападающего самым полезным и важным игроком этого тура. И не будет лишний раз напомнить, что результат этот стал для клуба историческим.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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