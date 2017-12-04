Сборная лучших игроков 19-го тура

О феерическом матче от Слая, перевороте имени Смолова и победном голе Дениса Глушакова - традиционный разборсамых полезных футболистов завершившегося тура.Вратари в этом туре ничего выдающегося показывать не стали, так что и главного героя среди них обнаружить было довольно сложно. В связи с этим выбирался он по принципу общей уверенности и надежности. И более цельное впечатление оставил закрепившийся в составе вратарь московского "Спартака"."Арсенал" нанес больше ударов в створ, но чемпионы выстояли и победили. За сухую игру и недопущенные ошибки в чрезвычайно тяжёлом выезде в Тулу Селихов признается лучшим в воротах на этих выходных.Молодой фланговый защитник вышел на замену в очень непростой для команды момент и сделал все, чтобы на следующую встречу Юрий Семин выпустил в основе уже его. Голевая передача на Фарфана позволила "Локомотиву" вырвать победу в игре с "Рубином" и удержать сложившийся отрыв от преследующего "Зенита".Васин провел хороший матч, в котором сумел отметиться забитым мячом и образцовыми оборонительными действиями. Да, "Тосно" едва ли организовало такой уровень давления, чтобы защитнику сборной пришлось выкладываться без оглядки, но как символ безукоризненного разрушения в исполнении "армейцев" Васин вполне заслуженно в списке лучших."Анжи" разорвал хабаровчан, якобы отвыкших от перелетов и натурального газона из-за долгой домашней серии, в домашнем матче и определил главного аутсайдера этого сезона. Одним из главных творцов этого успеха стал защитник Полуяхтов, справившийся не только со своей первостепенной задачей, но и оформивший второй, во многом определяющий гол. В этом туре защитники много отмечались результативными действиями, и Полуяхтов поддержал новый, приятный для зрителей тренд."Уфа" оформила свой первый разгром в российской премьер-лиге, а правый защитник команды Семака стал автором голевой передачи. Йокич провел добротный матч, тем более отметился результативно, и полностью заслужил свое место среди лучших."Динамовцы" наконец-то победили - до минувших выходных команда Хохлова не знала успеха практически два месяца. Два мяча в конце первого тайма помогли "бело-голубым" одолеть "Ростов". Один из них записал на свое имя фланговый полузащитник Александр Ташаев. Россиянин провел достаточно ровный, неплохой матч, пусть во втором тайме он существенно сбавил обороты. С другой стороны, зачем москвичам что-то выдумать, выигрывая в два мяча?Мы уже кратко упомянули Тулу в самом начале нашего материала, но теперь вернемся к подлинному герою пятничного противостояния. Денис Глушаков устроил, конечно, не похороны, но кое-что близкое к этому. На тяжелейшем газоне, при отчаянном сопротивлении не желавшего уступать "Арсенала" москвичи все-таки своего добились - и автором победного гола стал капитан команды Денис Глушаков. И пусть в этом забитом мяче не было легкости, изящества и футбольной красоты. В нем было кое-что не менее важное - определение итогового результата."Армейцы" устроили полноценный разнос несчастному "Тосно" и отметить можно было бы игроков в красно-синей гораздо больше, но сделать этого не позволяет откровенная слабость противника. Так что остановимся на двоих и выделим вместе с Васиным Бибарса Натхо. Израильтянин, который из-за проблем ЦСКА с составом начал получать гораздо больше игрового времени, здорово прибавил в заключительной части этого года. В игре с "Тосно" Бибарс довольно наглядно это продемонстрировал, оформив гол и голевую передачу."Краснодар", провалив начало игры с "Ахматом", сумел исправиться и по ходу второго тайма забил три, одержав волевую победу. В составе "быков" наравне с Фёдором Смоловым, о котором речь пойдет чуть далее, выделился Жоаозиньо. Он вышел на поле уже после перерыва и сумел забить победный, третий гол "Краснодара" в этой встрече.Одна из главных надежд русского футбола провел, можно сказать, выдающийся матч. Фёдор активно участвовал в возвращении своей команды. Сначала он забил сам, раскрепостив в начале второго тайма партнеров, а затем заработал пенальти. И пусть нарушение было вне штрафной площади - тут вопросы, скорее, к арбитру, нежели к футболисту.А вот и главное действующее лицо всех выходных. Игбун выдал подлинный бенефис, став главным виновником разгрома "Амкара". Два гола и одна голевая передача делает "уфимского" нападающего самым полезным и важным игроком этого тура. И не будет лишний раз напомнить, что результат этот стал для клуба историческим.